Susanna Griso se ha sincerado durante la entrevista que le ha hecho Pablo Motos en 'El Hormiguero desvelando algunos detalles hasta ahora desconocidos. La periodista ha hecho un repaso por su carrera confesando cómo compagina ella la relación que tiene con algunos políticos con su trabajo. Un momento en el que ha salido a relucir el vínculo que tiene con el rey Juan Carlos I. "Me envío algún mensaje con él", ha reconocido aclarando que siguen manteniendo el contacto.

De hecho, tanto es así que la periodista ha recordado un momento en el que el padre de Felipe VI le envió un mensaje mientras ella estaba trabajando. En esos momentos, no lo pensó y lo terminó leyendo en directo para desmentir la información que se estaba dando sobre él en plató, una reacción de la que ahora se arrepiente. "No lo pensé, lo leí tal cual", ha reconocido asegurando que intentará que no le vuelva a suceder.

Mientras reconocía la buena relación que sigue manteniendo con el don Juan Carlos, la presentadora ha aprovechado para dar un dato sobre él hasta ahora desconocido, dejando claro cuál es una de las cosas que más le molestan. "No le gusta nada lo de rey emérito", ha indicado reconociendo que odia cada vez que se refieren a él de esa forma.

Susanna se emociona al hablar de su 'cuarto hijo'

Durante su entrevista también ha tenido la oportunidad de hablar sobre la persona que considera su 'cuarto hijo'. "Yo siempre digo que soy madre de cuatro hijos", ha indicado explicando que un día su hermana, que trabaja en un centro de acogida de niños que provienen de países subsaharianos, le llamase para explicarle el caso de uno en concreto.

"Me dijo que había un niño de 16 años que se iba a ir a la calle porque en la prueba de la muñeca salía que realmente tenía 18 años, son pruebas que fallan mucho", ha confesado. En ese momento tanto ella como su hermana lo tuvieron claro, le acogerían ellas. "Le pagué los estudios y prácticamente le hemos adoptado entre las dos. Es guapo, simpático, buena gente, feliz... A ella le llama abuela y a mi me llama mamá", ha confesado reconociendo que no puede evitar emocionarse cada vez que habla de este tema. "Estoy orgullosa de él", ha reconocido.

