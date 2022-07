El verano de los famosos: así disfrutan del buen tiempo

La final de 'Sálvame Mediafest' ha empezado fuerte. Tras tres semanas de música y espectáculo, este miércoles 13 de julio acaba el lado más festivalero de 'Sálvame' y no lo podía hacer de otra manera que dándole voz, y nunca mejor dicho, a 11 anónimos apadrinados por algunos colaboradores del programa. Redactores, editores, personal de limpieza y otros departamentos... 'Mediaset' está lleno de estrellas y la que rompía el hielo nos dejaba con la boca abierta.

David Cantero, presentador de Informativos Telecinco, junto a su banda se han subido al escenario para darlo todo y dejaba a algunos de 'Sálvame' embobados, en concreto a Lydia Lozano. La colaboradora le confesaba a María Patiño y a Nuria Marín que verle tocar la guitarra con tanta pasión "le pone". "Ahora cada vez que vea los informativos me lo voy a imaginar con la guitarra", confesaba una divertida Lydia. Las presentadoras del festival tampoco se han cortado nada y se unían al deseo de la colaboradora. Parece que el presentador ha conquistado a medio 'Sálvame' no solo por su manera de tocar el bajo, sino también por su nuevo cambio de look.

El presentador ha estado algo tímido, e incluso no se ha atrevido a presentar al resto de la banda y le cedía el puesto a un compañero. El conductor de los famosos informativos lleva más de 11 años presentando las noticias de la cadena junto a Isabel Jiménez, gran amiga de Sara Carbonero. Según a contado el periodista, él y la presentadora se han llevado bien "desde el minuto cero". Nos conocimos y, desde entonces, no ha habido el más mínimo desencuentro. Estamos sincronizados. Tenemos una actitud muy similar a la hora de estar frente a las cámaras. Eso genera buen rollo y naturalidad. Hacemos un equipo ideal junto a nuestros compañeros porque detrás hay un gran equipo y nos llevamos muy bien todos", contaba. ¿Se llevará bien con sus compañeros de 'Sálvame?

