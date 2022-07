Anabel Pantoja se ha quedado completamente destrozada después de haber tenido que separarse de Yulen. El esgrimista se ha convertido en el décimo expulsado de 'Supervivientes' y, a pesar de que ella intentó no derrumbarse delante de él, en cuanto se marchó no pudo evitar desahogarse con el resto de sus compañeros, y es que ha vivido una auténtica historia de amor con él en Honduras. Una relación por la que ha llegado incluso a replantearse sus ganas de ser madre.

Antes de marcharse, él también quiso darle una gran sorpresa escribiéndole una bonita nota en la que podía leerse "te adoro". Sin duda, un bonito gesto que ha dejó sin palabras a la colaboradora, y es que ella ha indicado que no se lo esperaba porque él no es de "decir esa palabra".

Sin embargo, esta no es la única sorpresa que le tenía preparada, y es que tras marcharse de la palapa Alejandro le ha dado a Anabel una carta que le había dejado Yulen para ella en caso de que se convirtiese en el expulsado. "No tengo palabras suficientes para decirte todo lo que me has hecho vivir estos tres meses". Con estas bonitas palabras empieza el texto con el que ha decidido abrirle su corazón. "Quiero que sepas que nunca en mi vida me han hecho sentir cómo tú lo has hecho", ha confesado.

En la carta, también ha hablado sobre las ganas que tiene de poner en marcha todos sus planes de futuro. "Eres una persona única, con un corazón que no te cabe en el pecho. Yo ya he ganado el premio teniéndote a ti. Tenemos una vida juntos por delante para ser felices. Confía en mí. Nuestra nueva vida empieza ya". Un futuro que ella también ve junto a él, y es que esta relación ha hecho que se replantee muchas cosas de su vida.

"Mira a la luz al final de la playa y piensa que ahí hay un soso, despistado y desordenado que te quiere y que todas las noches se acuerda de ti", ha finalizado esta romántica carta con la que le desvela todos sus sentimientos y que recuerda a la que ella le escribió cuando tuvieron que separarse.

