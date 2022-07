Kiko Matamoros se ha mostrado muy crítico con Anabel Pantoja desde su salida de 'Supervivientes'. El colaborador ha dejado claro su postura asegurando que no le gustaría que fuese la ganadora del concurso, cargando duramente contra ella. Ahora, el padre de Diego Matamoros ha dado un paso más asegurando que tiene conversaciones con ella en su móvil que podrían demostrar que desde antes de llegar a Honduras ya estaba pensando en tener una estrategia.

El ex superviviente ha indicado que el objetivo de su compañera siempre fue tener "un grupo armado" para conseguir salvarse de las nominaciones. "Ella ha utilizado a su grupo para nominar a quien a ella le interesaba cada jueves", ha indicado de manera tajante reconociendo que consiguió su objetivo. ya que piensa que muchos de los supervivientes le "bailaban el agua".

Telecinco

Tras esto, ha explicado que si le acusa de ser la más "estratega" es porque tiene las pruebas que pueden demostrarlo. "Yo tengo mensajes de Anabel antes del concurso diciéndome que no nos votáramos entre nosotros", ha indicado. Además, ha asegurado que a él no fue a la única persona a la que le envió ese tipo de mensajes, dejando claro que desde el comienzo estuvo pensando en las nominaciones.

Sin duda, unas declaraciones que sorprenderán mucho a la colaboradora cuando regrese de Honduras y descubra todo lo que ha dicho de ella su compañero, que ya se mostró muy decepcionado con ella en el concurso tras pillarle en una mentira. Una situación que provocará que Kiko Matamoros tenga que plantar cara a un nuevo frente abierto que se suma a los que ya ha tenido que protagonizar en 'Sálvame' desde su expulsión de 'Supervivientes'.

