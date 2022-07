Aunque hoy ya se han hecho eco todos los medios de información generalista y televisiva, era La Vanguardia la que ayer daba la noticia. Los fanáticos de la moda y la costura reciben una mala noticia. Su talent show favorito no estará en la parrilla de Televisión Española la próxima temporada. El ente público recientemente ha comenzado a revisar varios de sus formatos en una línea de renovación de la cadena. Ya hemos tenido noticias a propósito de los nuevos cambios, como ocurrió con la cancelación de España directo, La noche D o los rumores sobre el próximo final de Cuéntame cómo pasó. La última víctima de esta nueva estrategia ha sido Maestros de la costura ha sido cancelado por RTVE.

🏆 El GANADOR de la quinta edición de #MaestrosDeLaCostura es @lluismdlc4 👏👏👏💖💖💖 pic.twitter.com/FG3fCfARGV — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) April 26, 2022

Maestros de la costura: los motivos de la cancelación en RTVE

RTVE ha decidido no renovar el talent de moda Maestros de la costura tras haber registrado unas cifras bastante bajas de audiencia (en comparación con sus competidores) en su quinta temporada. La noticia no ha sido una gran sorpresa, pues cuando los datos del share no acompañan a una producción, su futuro pende de un hilo y Shine Iberia, productora del programa, estaba al tanto de la delicada situación en que había quedado el formato tras su última edición. Eso sí, cabe la puntualización de que el programa sí consiguió superar la media de espectadores de la cadena.

Lo que sí es cierto es que el programa presentado por Raquel Sánchez Silva ha sufrido un desgaste progresivo. La novedad del lanzamiento en la televisión pública de un concurso de talentos en torno a la moda supuso un soplo de aire fresco en RTVE allá por 2018. Sin embargo, ante el recrudecimiento del reparto de audiencias en la televisión en abierto, Maestros de la costura se ha visto perjudicado por las emisiones de sus competidores privados, costándole, finalmente, la continuidad.

