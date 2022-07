Anabel Pantoja ha plantado cara a todos los frentes que tiene abiertos tras su expulsión en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha enterado de todo lo que ha pasado en España durante los casi tres meses que ha estado fuera. Una de las primeras cosas que ha descubierto es que Belén Esteban no ha estado en plató defendiéndole debido a que tuvo un accidente en directo. La sobrina de Isabel Pantoja ha podido ver cómo fue la aparatosa caída de su amiga y se ha quedado muy preocupada por su estado de salud.

Unas dudas que la propia Belén Esteban ha querido despejarle interviniendo en directo por teléfono para hablar con ella. "Hola mi gordi, yo hoy no soy la protagonista. No te he podido defender en plató pero lo he hecho desde mis redes sociales con todo mi corazón y toda mi alma", le ha querido dejar claro en cuanto ha tenido la oportunidad de hablar con ella. Un apoyo que ya le demostró con la carta que le envió a Honduras. "Me rompí la tibia y el peroné, con la tibia desplazada. Estate tranquila que estoy bien, lo he pasado muy mal, ya te enterarás", le ha aclarado al ver la insistencia que tenía Anabel por saber cómo se encontraba.

La prima de Kiko Rivera se ha mostrado mucho más tranquila, y es que pensaba que estaba enfadada por algo que hubiese hecho en el programa. "Hay algo que no me ha gustado y ya te lo diré, pero me gusta ver a mi gordi como es. Estamos aquí para recibirte con los brazos abiertos, no te olvides de ninguno de nosotros", le ha pedido.

Un momento que ha querido aprovechar para dejarle claro lo que piensa de su relación con Yulen. "Los que te conocemos de verdad sabemos que cuando te enamoras pasas de todos lo demás. Si estás con Yulen y eres feliz todos seremos felices si sale mal no pasa nada. Tú con la cabeza muy alta que no ha pasado nada malo", le ha indicado dejándole claro que no debe preocuparse por el 'edredoning' que protagonizó con el ex superviviente.

A pesar de que es cierto que Belén Esteban confesó en sus redes sociales que no conocía a Yulen y no podía opinar de él, aunque tiene claro que si su amiga es feliz siempre les apoyará. "Si se tiene que equivocar que se equivoque, pero que se equivoque ella. Los que le queremos le apoyaremos y si nos necesita allí estaremos", ha indicado aclarándole a su amiga que la persona que mejor le ha defendido ha sido su madre.

Kiko Matamoros le dedica unas bonitas palabras a Anabel Pantoja

Kiko Matamoros ha querido aprovechar la conexión en directo que han tenido con Anabel Pantoja para dejarle claro lo que piensa de ella. "He dicho que has sido una grandísima concursante y que lo has dado todo, quizás a veces en exceso, por el programa", le ha aclarado. Un momento en el que ha querido reconocerle que está orgulloso de ella. "Has crecido muchísimo profesionalmente, me has sorprendido mucho, no esperaba eso de ti", ha indicado.

Sin embargo, como superviviente le parece que no ha sido la mejor. "Como superviviente creo que has sido normalita pero que has llegado donde has llegado más que merecidamente. Enhorabuena", ha zanjado. Sin duda, una declaración que ha dejado sin palabras a Anabel Pantoja.

