Anabel Pantoja ha dado un paso más en su relación con Yulen. Después de un tonteo que no querían llevar a más para no hacer daño al todavía marido de la joven, Omar Sánchez, la relación parece que se está consolidando e incluso han sido protagonistas del primer edredoning de Supervivientes, unas imágenes que han hecho que Omar dé un cambio radical a su actitud y, después de todo, dé por rota finalmente la relación con Anabel. O al menos así lo ha considerado 'Socialité' después de conocer el testimonio de una fuente cercana al surfista, quien asegura que está "destrozado" al ver cómo la relación de los dos supervivientes mejora cada día y se va afianzando durante su estancia en Honduras. Y es que Anabel ha llegado a asegurar que se está replanteando lo de ser madre, algo que con Omar no le había llegado a pasar.

Gtres

“Omar estaba el otro día sentado en la playa del Arenal de Pozo Izquierdo llorando a lágrima viva, está destrozado el pobre”, ha asegurado una vecina del surfista al programa de 'Socialité'. “Hace medio año que se separaron y ella, antes de irse, vino a llamar su atención. Al final, es normal que el chiquillo esté así. Él sigue enamorado de Anabel, aunque dijese en la tele que no, solo hay que ver cómo se está comportando”, ha añadido.

En esta línea, la vecina ha insistido en que se mantiene "de capa caída" desde que empezó a ver a Anabel tonteando con Yulen, una actitud que él mismo mostraba en sus perfiles de redes sociales, sobre todo en Instagram. "Imagínate si está mal, que se quiere mudar de la casa en la que está viviendo… No quiere estar en una casa en la que todo le recuerde a ella”, apuntaba la vecina. Una mudanza que ya está haciendo según ha anunciado él mismo. “Ya bastante presente la tiene con todo lo que sale en la televisión… Ahora necesita relajarse de todo lo que le recuerda a ella”.

