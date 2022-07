Anabel Pantoja ha vivido una de sus noches más duras en 'Supervivientes'. Tras convertirse en la nueva expulsada, la colaboradora ha tenido que hacer frente a todo lo que ha sucedido desde su ausencia. Lo primero que ha descubierto es la aparatosa caída que sufrió Belén Esteban en 'Sálvame', una situación sobre la que su amiga le ha querido tranquilizar en la llamada que han tenido en directo. Sin embargo, esto no sería lo único que descubriría durante la noche de 'Conexión Honduras'.

La sobrina de Isabel Pantoja también ha escuchado todo lo que Omar Sánchez ha dicho sobre ella y su relación con Yulen Pereira y ha descubierto la entrevista que la madre del esgrimista hizo en el 'Deluxe'. Sin duda, un cúmulo de noticias que han provocado que terminase completamente rota al ver cómo Arelys al principio del concurso reconocía que no veía futuro ni química entre ella y el esgrimista.

"No sé lo que acabo de ver. Soy la primera que le dijo a Yulen que su madre tenía que defenderlo. No sé al final si les gusto o no. Ella dice que lo importante es que yo le guste a su hijo pero también me gustaría gustarle a ella", ha indicado completamente rota al descubrir todo lo sucedido, incluido el mensaje que su madre Merchi envió cargando contra Arelys tras el efusivo encuentro que protagonizó con Anabel en Honduras.

La colaboradora ha reconocido que no sabe qué pensar sobre todo lo que estaba descubriendo. "Yo la vi bien pero no se si me quiere como amiga para su hijo o algo más. Me gustaría que me diera una oportunidad. Es chocante porque ha cambiado su vida y demás pero claro...", ha lamentado reconociendo que al igual que le ha visto hacer el esfuerzo de hablar en un programa de televisión le gustaría que lo hiciese para conocerle a ella. "No quiero hablar de más porque lo mismo está todo bien y le quiero respetar", ha zanjado visiblemente emocionada.

Por su parte, Yulen Pereira ha querido quitarle todos sus temores dejándole claro que todo está bien. "Todos te quieren un montón, yo el primero, y todo estamos aquí esperándote. Arelys te quiere un montón, no hagas caso a las imágenes que estás viendo", le ha indicado para tranquilizarle.

El mensaje tranquilizador de Merchi a su hija

La madre de Anabel Pantoja no ha dudado entrar en directo en el programa a través de una llamada para hablar con su hija. "Estás bellísima, ya te contaré todo mi proceso y todo", ha indicado sobre su estado de salud. Tras esto, le ha dejado claro lo que piensa de su concurso. "Estoy satisfecha con el concurso que has hecho. Estamos orgullosos de donde has llegado y lo que has conseguido en el programa, para mí ya es mi premio. Te traes muchos amigos que has hecho en la isla, yo valoro eso por encima de todo", ha confesado.

Telecinco

Un momento que ha aprovechado para darle un consejo y lanzarle una 'pullita' al programa. "Esto que te están poniendo es una ametralladora sin parar. Cuando llegues aquí lo ves todo tranquilamente y encontrarás los motivos y explicaciones de lo que todos hemos hecho. Ahora mismo es todo un cacao, son muchas cosas las que te están diciendo. Quédate con el concurso que has hecho y el resto ya lo irás solucionando y solventando", le ha recalcado.

