Gloria Camila ha sido la séptima expulsada de Pesadilla en el paraíso. La joven ha salido de la la granja de Cádiz hace apenas una semana, siendo la primera expulsada por la audiencia. Hoy ha acudido al plató del programa para enfrentarse a un balance de su concurso, donde ha pedido disculpas por su actitud y tenido un rifirrafe con Nagore Robles, y a la actualidad que se ha generado a su alrededor durante su estancia en el Paraíso, de la que ya vio un avance dentro de la granja.

Uno de los temas más candentes ha sido el posible futuro divorcio de su padre, José Ortega Cano, y Ana María Aldón. Ambos han contado en diferentes platós de televisión que su relación no está pasando por su mejor momento y mientras la diseñadora la da por rota, el ex torero confesaba su amor por su todavía mujer invitándola a "ir a por la niña". Unas palabras que escuchaba atenta Gloria Camila desde el plató.

Telecinco

Con rostro serio, la hija de José Ortega Cano no podía evitar coger el vaso de agua para tragar cuando veía a Ana María criticar las declaraciones de su marido y confesar que "no voy a hablar de separación pero es algo que va a pasar". Eso sí, "he llorado mucho".

Después de volver de publicidad, Gloria Camila rechazaba hablar: "Me vas a disculpar, porque yo venga a hablar del concurso que he hecho, en el que me lo he pasado muy bien. Como es un tema bastante serio, no voy a ahondar aquí ahora y ya. Me encantaría contestarte y decírtelo pero no voy a entrar. No he entrado antes nunca y no voy a entrar ahora, es un tema que externo al concurso y me voy a mantener al margen". "Vengo a hablarte de lo que he hecho en el concurso no de cosas externas".

Asimismo aseguraba que a la hora de entrar en el concurso, "sé cómo dejé la situación fuera y mi cabeza determina que puede que esté peor de lo que lo dejé, y entro en bucle, y por eso quiero irme". Así, confesaba que, a pesar de habérselo pasado bien en el concurso "si solo nos vamos a quedar con lo malo, creo que debería haberme quedado ahí".

Telecinco

Además, el programa intentó que valorara también las acusaciones de Rocío Carrasco sobre su padre, después de que Gloria comentara en el programa que se le estaba dejando por maltratador. "Yo antes del programa decido no entrar ni ver, es algo que a mi me afecta porque se está hablando de mi padre, pero no voy a entrar". No obstante, Nagore Robles, recordaba el dolor que Gloria confesaba tener por Kiko Jiménez para preguntarla si "¿empatizas con tu hermana?", algo que Gloria no dudaba en contestar: "yo puedo empatizar mucho. Evidentemente no es agradable pero no voy a entrar en eso"

Además, Nagore Robles criticaba que no se mojara en los temas. "No hace falta que nadie le haga ningún tipo de imagen, creo que ya es suficiente mayorcito. se encarga él de dar esa imagen. Entiendo que no quieras hablar, aunque me resulta curioso cuando en otros programas lo has hecho, no es necesario ahondar". Así, Gloria respondía que "mi padre no está concursando, he sido yo".