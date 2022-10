"Hay veces que tengo la sensación de que las cosas fuera están bien y otras que digo 'uy, no están tan bien'". Así resumía Gloria Camila el pensamiento que le ha estado dando vueltas a la cabeza durante toda su participación en Pesadilla en el paraíso, que ha terminado después de que la audiencia apoyara con un 68% que se quedara Omar Sánchez. A diferencia de lo realizado con el resto de concursantes, la hija de José Ortega Cano se ha enfrentado, justo después de conocer el resultado de las votaciones, a unas imágenes resumen de lo que ha ocurrido entre su padre y Ana María Aldón durante las últimas semanas. Así, ha visto cómo su padre invitaba a su mujer a tener una hija en común mientras que ella apuntaba a que no había una relación de pareja entre ellos, sino una convivencia cordial entre ellos.

Telecinco

Las caras de Gloria Camila eran todo un poema mientras veía las imágenes. Callada y sin saber cómo reaccionar era testigo atónito de todo lo que había ocurrido en los últimos días, muy atenta y asimilando todas las palabras que estaba escuchando. "Por lo que entiendo es que ¿no están juntos o sí? Es que me he perdido, te lo juro", apuntaba Gloria negándose a hablar: "voy a esperar a llegar".

Muy emocionada, Gloria aseguraba que llevaba dos semanas muy baja de ánimo pidiendo a sus compañeros que no le salvaran porque "pienso que he aportado todo lo que he podido ya a la granja y me quiero ir por todo lo que tengo fuera". Así recordaba que cuando Israel le sacaba el tema del exterior, Gloria tuvo un ataque de ansiedad: "espero que ahora lo entiendas". Además, confesaba que había entrado al reality para evadirse de esta realidad a la que ahora se tendrá que enfrentar.

Telecinco

También en el resumen se podía ver a Kiko Jiménez quien respondía a la confesión de que Gloria había tenido un aborto: "él lleva 3 años y medio hablando de nuestra relación y yo solo he hablado una vez, desde el respeto, cosa que él no ha tenido, no tengo porqué justificarme. Siempre he dicho que es una garrapata, un parásito que he tenido en mi vida, y he aprendido". Así le ha felicitado por haber rehecho su vida, deseándole que sea feliz, y apuntando que ella también lo había hecho: "he vuelto a creer en el amor".

Además, explicaba su llamada a Kiko, a quien ha calificado como "garrapata", asegurando que "fue una llamada sin más por una cosa de otro rollo que pasó con Gustavo González".