Cuando parecía que el tonteo de Omar Sánchez y Marina Ruiz en 'Pesadilla en el paraíso' estaba a punto de dar un paso más, resulta que ahora la de Jaén ¡ha echado el freno! Así lo ha 'estipulado' Marina después de unas noches juntos, besos, abrazos y momentos 'cucharita' en la cama, y es que parece ser que ahora tiene miedo de que Omar le guste más de la cuenta y luego se lleve 'el batacazo'. Aunque Omar ha dejado cristalino que ha entrado en el concurso soltero, está claro que tiene una conversación pendiente con Raquel Lozano, y ahora Marina se ha sumado a la ecuación... y ha expresado sus dudas.

"Tenemos curiosidad de saber qué va a pasar fuera. Ya no voy a decir 'es el amor de mi vida', yo tengo que ver cosas. No sé si es el amor de mi vida", ha dicho tajante Marina, que no quiere tirarse a la piscina, pero aunque queda mucho concurso por delante, tiene claro que se va a dejar llevar, porque ella en el amor es muy intensa, y hasta ha pedido a sus amigas que le echen una mano para prepararle a ella y a Omar una cita romántica con cena para los dos viendo el atardecer, pero sigue sin esconder ese 'miedo': "Me dice '¿por qué besas tan bien?'... Yo que sé, sólo he besado a sapos hasta ahora. Miedo me da el día que éste y yo nos enganchemos", confesaba.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

DECISIONES 🙌 Marina Ruiz lanza una reflexión sobre su nuevo vínculo con Omar Sánchez

Fuente (Telecinco) pic.twitter.com/DCaS3BSGFn — Mira lo que Hizo España (@MiraloquehizoEs) September 17, 2022

Tampoco le convence a Marina el hecho de que acaban de empezar el programa y ya han compartido una noche en la que, evidentemente, no han podido hacer nada por culpa de las cámaras: "Si comenzamos así y llegamos al final, vamos a salir de aquí más calientes que el palo de un churrero", bromeaba la joven con Omar, que no se ha cortado al decir que necesitaba ya "una hora sin cámaras". Sin duda, lo suyo no va nada mal, pero a Marina le parece que todo va muy rápido (con razón le hizo una cobra el primer día) y aún tiene dudas sobre el canario, por lo que, aunque de momento va a vivir con intensidad esta nueva relación, no será hasta después del reality cuando se plantee algo más serio.