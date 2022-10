Marina ha sido la cuarta expulsada de Pesadilla en el paraíso. Para sorpresa de todos, la joven andaluza se enfrentaba directamente con Omar Sánchez en el serrucho después de que sus compañeros salvaran a Daniela en El Consejo, a pesar de los enfrentamientos que la periodista había tenido con algunos concursantes esa misma semana. Una dolorosa lucha que acabó con Marina llorando sobre la tabla primero y en el suelo después tras el corte del canario. "Él no quería serrar, y ya me cabreé yo y le dije 'Omar, sierra', y empezó a hacerlo rápido para que se acabara pronto", explicaba Marina quien ha acudido al plató aún afectada: "No estoy recuperada emocionalmente, tengo un lío en la cabeza muy grande", respondía a Carlos Sobera.

Telecinco

La cordobesa ha dejado claro que aunque se ha ido justo la semana en la que Raquel Lozano ha entrado a concursar en la granja, ha acordado que le esperará fuera: "Omar se quedó en shock, pero le espero fuera y si veo cosas que no me gustan se lo comentaré a él". "No tengo ninguna conversación pendiente porque la única duda que tenía era de Raquel porque no me cuadraba que dos días antes estuviera con ella y luego esto, pero cuando vi la conversación me quedé tranquila", explica.

Precisamente, sobre Raquel, Marina le ha dedicado unas palabras a la recién llegada a la granja: "Sí la entiendo, pero yo no monto el circo que ella ha montado", ha explicado confesando que "no la veo enamorada, la veo pero para todo lo que ha montado no". "Ella entró muy suave, yo lo que hice fue empatizar con ella", recordó, "aquí he visto a una Raquel diferente a la que había visto allí que fue como una balsa de aceite. Ahora no la creo. Se me cae la cara de vergüenza de ir a un Deluxe a enseñar los mensajes".

Por su parte, la joven ha señalado que "haber entrado en el concurso es dar la razón a todos los que fuera la estaban diciendo que quería aprovecharse de esto".

Telecinco

En cuanto a la situación con Anabel Pantoja, Marina ha confesado que cree que no ha superado la relación: "no lo tiene cerrado del todo, es demasiado reciente, no digo que tenga amor pero hay cariño".

No obstante, ambos han permanecido sin mantener ningún momento de pasión a pesar de que "noté cosas" puesto que "yo le prometí a mi madre que no haría nada y él me respeto como un caballero, pero si llego a pasar una semana más, le prendo fuego". Precisamente Encarna, madre de Marina, confesaba que "le veo muy parado". "Somos la noche y el día, él me tranquiliza, y eso es lo que nos ha unido", explicaba Marina, "no se deja abrir, yo soy más bala". "Yo soy más cariñosa y él era más parado, pero es verdad que él ponía barreras". Así, Marina confesaba que está muy ilusionada. "Él ha sabido sacarme lo mejor de mi. Mira que he tenido parejas, y todas me han echado por debajo, pero él me hacía levantarme".