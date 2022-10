La relación entre Dani G y Patricia Steisy es cada vez más estrecha, algo que no está gustando nada al novio de la influencer, Pablo Pisa, pues si al principio ella se sentía mal por él, ya no le menciona. La relación se está acercando cada vez más y calentando, algo que Pisa ha calificado de "vergonzoso, él porque es mi amigo y ella porque es mi novia". Y es que él ha acudido a la granja de Pesadilla en el paraíso para poder darla ánimos, algo que le ha costado mucho puesto que veía las imágenes de un masaje romántico apenas minutos antes de verla. "Dani viene de fuera queriendo romper parejas, que es lo que siempre hace, y me da rabia que mi novia le siga el rollo", explicaba. "Me da vergüenza y rabia, y creo que no me lo merezco. Se escudan mucho en una broma para hacer lo que le da la gana y es lo que me duele", añadía recordando que ya le había pasado lo mismo en un reality anterior.

Telecinco

Ante esto, Pablo hablaba por primera vez con Dani G de quien decía "era amigo, en pasado, ya no, y no lo va a volver a ser porque con una pareja de un amigo, estas tonterías no son". "Estoy jodido, la verdad", añadía Pisa en un reencuentro muy tenso que pillaba por sorpresa a su amigo: "creo que te estás equivocando y te vas a arrepentir". Mientras que confiesa que la ve como una hermana negando que sintiera nada por ella como para pasarse ningún límite: "Nunca he tenido ninguna relación con ella como para que haya una intuición de que se quiere pasar ningún límite. Tendrías que estar muy orgulloso de la novia que tienes".

Ante la estupefacción de Pablo, Dani G defendía que él no sentía que estuviera sobrepasando ningún límite, de hecho, se sentía "como su amigo gay" a pesar de que tenían gestos que "para muchos serían sobrepasar límites y creía que para ti no lo iban a ser". "Ahora, sabiendo que me revienta, ¿vas a seguir igual?", le preguntaba directamente Pablo a su amigo: "Yo te tengo cariño y lo que te tengo que decir es que yo he tenido esta actitud porque ha estado a gusto, feliz. Yo voy a seguir con la relación que a Patri le parezca bien. Si ha pasado lo siento, pero por mi parte no estaba pasando barreras". "Lo que yo opine, te da igual. Eso es un amigo de narices, ojalá no tener amigos como tú. No puede ser que me tengas cariño, te diga que lo paso mal y te dé igual", contestaba Pablo. "Si te molesta, tenemos que cambiar muchas cosas", matizaba Dani G.

Telecinco

Más tarde, Patricia llegaba frente a Pablo después de que los amigos rebajaran el tono y que Dani G le pidiera a Pablo que rebajara la tensión antes de irse y que no la recibiera igual que a él para no arrepentirse. "Me preocupa mucho Pablo. Me da miedo cómo vea mi relación con Daniel aunque me conoce; espero que no piense que él no está delante de todo esto", explicaba Patricia minutos antes de verle. "¿Estás enfadado conmigo?", le preguntaba Patricia. "Solo te dije una cosa antes de entrar pero te las has pasado por el forro. Los límites los pone una pareja y creía que ya lo sabías. Hay cosas que me revientan. Con demasiada tranquilidad estoy entrando pero es que hay límites".

Telecinco

"No lo entiendes. Me voy contigo", decía entre lágrimas Patricia queriendo abandonar. "Patri, háblame, no llores que si no no avanzamos", explicaba su chico, "te estoy avisando, no quiero que pasen tres meses, yo no aguante y no sepas qué ha pasado". "Psicológicamente no estoy bien, voy, vengo, lloro, estoy sonámbula, nunca he estado en un reality más heavy que en este. Él sabe que estoy enamorada de ti, todos los planes que tenemos... psicológicamente necesito una persona como tú", explicaba Steisy.

Telecinco

"Sé que no vas a hacer nada para que me duela", ha asegurado Pablo quien confesaba que tiene miedo de que "te cargues lo que tenemos por una tonterías de estas semanas". "Emocionalmente necesito contacto físico", añadía Steisy justificando que necesitaba abrazar a alguien por la noche porque "tengo hasta temblores". No obstante, la pareja ha hecho un acercamiento: "no te estoy diciendo que te quedes sola, sigue con Dani G pero sí que hay unos límites y que los respetes". "Estoy enamorado pero cabreado", sentenciaba Pablo quien pedía quedarse la noche en la granja.