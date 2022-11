'La isla de las tentaciones 5' está poco a poco llegando a su fin, y con el cambio de dinámica, estamos viendo ya algunos de los concursantes pasar por el Debate para compartir sus opiniones. Ha sido el caso de Tania Deniz, que este martes estuvo en el plató, donde tuvo, además de una encarnizada conversación con Marta Peñate, la oportunidad de comentar las imágenes de Samuel, su (todavía) novio, sufriendo tras ver las imágenes en las hogueras en las que le mostraban lo a gusto y suelta que estaba ella con Hugo Paz.



Tania se defendió en todo momento diciendo que entiende que la pena que vende Samuel puede ser efectiva, pero la realidad que ella ha vivido es otra: "A mí me duele verle así, yo le quiero muchísimo", empezó diciendo antes de romperse a llorar: "Puedo entender que la gente piense que no me importa. Samu me importa muchísimo, pero no puedo cambiar lo que siento. Yo pensaba que estaba enamorada, pero llegué allí ya quemada de la relación, de tantas mentiras. Sé que verle llorar da pena, pero cuando llevas dos años en los que viene una persona, te miente, le perdonas y la vuelve a fastidiar... esas lágrimas ya no me afectan tanto", afirmó, dejando claro también que ha vivido situaciones en las que se ha dado cuenta de que, por no enfadarla, él le mentía en todo: "Hasta en tonterías", ha especificado.

Samuel, por su parte, que ha sufrido mucho en el programa por ella, no perdió detalle de la aparición de Tania, y desde sus redes sociales quiso defenderse muy claramente, y es que aunque en un principio prefería guardar silencio (y así lo dijo), no tardaba en saltar: "Es más fácil atribuirle la culpa al otro que aceptar la culpa de nuestros propios errores y fracasos", escribió contundente en sus historias de Instagram antes de apuntar: "También me están pidiendo que hable, pero saben que no puedo. Estoy tranquilo, porque sé que llegará mi momento y seguro que es dentro de poco", dijo el chico, que no puede hacer 'spoilers' sobre lo que está por verse en el programa, pero seguro que no dejará indiferente a nadie.

