Ana, la nueva chica en 'La isla de las tentaciones' -recordemos que Sara y Manuel fueron expulsados por sus compañeros-, no se podía creer en la primera hoguera la actitud de Cristian con las solteras de la Villa nada más llegar a República Dominica. Pues ahora, en la segunda hoguera la murciana ha visto unas imágenes de su novio, que han hecho que explote. Como diría Sandra Barneda, "Ana, hay más imágenes para tí".

Antes de ver los vídeos de Cristian con su tentadora María de los Ángeles, Ana pensaba que su novio había recapacitado tras la primera hoguera, pero nada que ver con lo que se encontró cuando le proyectaron los nuevos momentos de su pareja en la Villa del paraíso tropical.

En el primer vídeo, Cristian aparecía tumbado en un hamaca mientras su tentadora favorita le hacía un masaje muy sensual y también besándose: "Yo estoy muy a gusto contigo", le decía el murciano. Pero esto, ha hecho que Ana reaccionase delante de sus compañeras: "Qué engañada he estado todo este tiempo, no me ha querido nunca. Y sabiendo que lo voy a ver… Estás tirando tu relación por un calentón que no te va a llegar a ningún lado", expresaba la murciana al ver ese contenido.

Telecinco

La nueva chica de Republica Dominicana piensa que su por ahora novio, se va a arrepentir de haber actuado así: "Cuando vuelva a Archena y vea al perro, la casa, la barbacoa, sus planes y sus cosas, seguro que sí", añadía.

La hoguera continuaba, y no iba a mejor. Las siguientes imágenes eran las de Cristian dándose besos con María de los Ángeles, y tras ver esto, Ana no dijo nada, se levantó de su silla y abandonó la hoguera llorando y muy enfadada con su novio: "Qué sinvergüenza. ¿Cómo me hace eso? Que me voy a Murcia", gritaba. Mientras tanto, Paola preguntó si Cristian había tenido relaciones sexuales con su tentadora, y todas las chicas lo dieron por hecho.