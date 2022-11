Hay que reconocer que en España hay una fuerte costumbre de consumo televisivo. Desde la irrupción de las primeras dos cadenas hasta el presente, el medio que nació en torno a la pequeña pantalla ha evolucionado hasta ofrecer varios canales principales y bastantes más de la TDT que atrapan con sus programaciones de formato generalista, en competencia directa con las ya no tan recientes plataformas.

Series, películas, documentales, programas de entretenimiento, concursos y magazines, entre otros formatos, nos encandilan a diario convirtiendo momentos de ocio en verdaderas experiencias de disfrute, solos o en compañía de familia y amigos. Incluso nos hacen compañía en las rutinas y hasta en épocas tan duras como el confinamiento de la pandemia. Por eso, una vez al año, se pone en valor las mejores producciones que hemos visto en nuestro país a través de los Premios Iris.

Premios Iris 2022: fecha de la gala

El 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión y no existe momento mejor para celebrar la fiesta de esta industria que tanto y tan bien nos acompaña. En una gala que tendrá lugar en Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid), presentada por el académico Luis Larrodera, podremos ver cómo desfilan los ganadores a recoger su deseado Premio Iris 2022.

Premios Iris 2022: ganadores

Entre los afortunados están quienes reciben los premios más especiales de cada edición. En primer lugar, se dará el máximo galardón de la Academia, el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida, a Mercedes Milá por una vida ligada a la permanencia en pantalla y a la reinvención profesional continua en diferentes géneros televisivos. También veremos a Jorge Torregrossa, Ben Gutteridge, Koldo Almandoz y Marta Font recoger el Premio Mejor Dirección de Ficción Antonio Mercero por la serie Intimidad, de Netflix. Por último, el Benidorm Fest recibirá el Premio Iris de la Crítica por su impacto en la pasada temporada y su apuesta por la diversidad cultural y musical que se alinea con el espíritu de servicio público de RTVE.

Entre los premiados en las televisiones autonómicas están Juan y Medio por La Tarde, aquí y ahora de Canal Sur y al programa 10 momentos de Telemadrid; los Premios Iris del Jurado han recaído este año en formatos tan distintos como ¿Dónde está Marta? (Netflix), Cámara abierta (Canal 24 horas y RTVE Play), Rafa Nadal Academy (Prime Video y Movistar Plus+), TRECE, Desafío Ártico (Canal Sur) y el Megahit (Telemadrid).

Para conocer al resto de los ganadores de las categorías comunes habrá que esperar a la gala, cuando se irán aclarando uno por uno los nombres de los premiados.

Premios Iris 2022: nominados

Mejor actor

Álvaro Mel - La fortuna (Movistar Plus+)

Antonio Resines - Sentimos las molestias (Movistar Plus+)

Daniel Grao - HIT (La 1 de TVE)

Javier Cámara - Rapa (Movistar Plus+)

Jon Plazaola - Amar es para siempre (Antena 3)

Miguel Ángel Muñoz - Sequía (La 1 de TVE)

Miguel Rellán - Sentimos las molestias (Movistar Plus+)

Mejor actriz

Alba Flores por 'Maricón perdido' (TNT)

Blanca Portillo por 'Días mejores' (Prime Video)

Candela Peña por 'Maricón perdido' (TNT)

Elena Rivera por 'Sequía' (La 1 de TVE)

Itziar Ituño por 'Intimidad' (Netflix)

Leticia Dolera por 'Vida perfecta' (Movistar Plus+)

Nathalie Poza por 'La unidad' (Movistar Plus+)

Mejor dirección

Aitor Gutiérrez por 'El condensador de fluzo' (La 2 de TVE)

Carles Porta por 'Crims' (TV3 y Movistar +)

Dani de la Torre por 'La unidad' (Movistar Plus+)

David Miralles por 'G.E.O. Más Álla del Límite' (Prime Vídeo España)

Joaquín Llamas y Oriol Ferrer por 'Sequía' (La 1 de TVE)

Jorge Coira y Elena Trapé por 'Rapa' (Movistar Plus+)

Mejor ficción

'El Cid' (Amazon Prime Vídeo)

'Hit' (La 1 de TVE)

'Intimidad' (Netflix)

'La unidad' (Movistar Plus+)

'Rapa' (Movistar Plus+)

'Sequía' (La 1 de TVE)

Mejor guion

Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Jacobo Delgado, Luis Caballero y Pablo Bartolomé por 'Hit' (La 1 de TVE)

Laura Sarmiento por 'Intimidad' (Netflix)

Leticia Dolera y Manuel Burque por 'Vida perfecta' (Movistar Plus+)

Miguel Toral por 'El Guernica en 5 sentidos' (Telemadrid)

Pepe Coira y Fran Araújo por 'Rapa' (Movistar Plus+)

Robert Fonollosa por 'Into the blue' (Grandes Documentales La 2 de TVE)

Mejor informativo

7 Noticias (7 TV Región de Murcia)

Antena 3 Noticias 1 (Antena 3)

Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)

El Objetivo (laSexta)

TD2 Especial desde la frontera Ucrania / Polonia (La 1 de TVE, Canal 24 horas y RTVE Play)

Una hora menos: especial Volcán (Televisión Canaria)

Mejor presentador/a de informativos

Antonio García Ferreras - Al Rojo Vivo (laSexta)

Carlos Franganillo - TD 2 (La 1 de TVE)

Olga Lambea - Informativos Canal 24 Horas (Canal 24 Horas de RTVE)

Roberto Brasero - Mundo Brasero (Antena 3)

Sandra Golpe - Antena 3 Noticias 1 (Antena 3)

Vicente Vallés - Antena 3 Noticias 2 (Antena 3)

Mejor presentador/a de programas

Alfonso Arús por 'Aruser@s' (laSexta)

Andreu Buenafuente por 'El Late Motiv de Andreu Buenafuente' (Movistar +)

María Casado por 'Las tres puertas' (La 1 de TVE)

Mercedes Milá por 'Milá vs. Milá' (#0 por Movistar Plus+)

Roberto Leal por 'El Desafío' (Antena 3)

Susanna Griso por 'Espejo público' (Antena 3)

Mejor producción

Ángeles Villamarín por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)

Joaquín Llamas y Jorge Sánchez Gallo por 'Sequía' (La 1 de TVE)

Koldo Zuazua por 'La fortuna' (Movistar Plus+)

Equipo de producción de TD2 Especial desde la frontera Ucrania / Polonia (La 1 de TVE)

Óscar González Martín Moro y Matie Ojer Lanas por 'G.E.O. Más Álla del Límite' (Prime Vídeo)

Equipo de producción de 'La casa de papel' (Netflix)

Mejor programa

Benidorm Fest 2022 (La 1 de TVE y Playz)

Eufòria (TV3)

G.E.O. Más Álla del Límite (Prime Vídeo España)

Ilustres Ignorantes (#0 por Movistar Plus+)

La matemática del espejo T2 (La 2 de TVE)

Las tres puertas (La 1 de TVE)

LOL: Si te ríes, pierdes (Amazon Prime Video).

Mejor programa infantil

Croco Doc (Clan y À Punt)

Mironins (Clan TV y TV3)

Momonsters (Clan)

Pocoyó (RTVE, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Hopster y Rakuten).

Mejor programa producido para canal temático

Control de Carreteras (DMAX)

Crónicas del zoo (DMAX)

El chiringuito de jugones (Mega)

Extraterrestres, ellos están entre nosotros (DMAX)

Roast Battle (Comedy Central)

Mejor realización

Álvaro Santamarina y Gerardo Ferreras por La voz (Antena 3)

David Fernández Rivas - El Hormiguero (Antena 3)

Javier Ruiz - Insiders (Netflix)

Jordi Vives - Benidorm Fest (La 1 de TVE y Playz)

Martín de Campos y Nacho Calvo - B.S.O. con Emilio Aragón (#0 por Movistar Plus+)

Vicente Peña y Víctor Mesa - La isla de las tentaciones (Telecinco)