La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión celebra cada año dos entregas de premios al medio que analiza, la de las producciones nacionales estadounidenses y las que pertenecen a otros territorios. Si bien pudimos ver los Emmy 2022 el pasado 12 de septiembre en una gala televisada por Movistar, ahora le toca el turno a los Emmy Internacional 2022. La convocatoria es para el próximo lunes 21 de noviembre, pero antes debemos conocer a todos los nominados de la 50ª edición de estos galardones.

En estas nominaciones se han incluido candidaturas de 23 países diferentes que abarcan categorías de ficción, documentales y de entretenimiento para adultos y niños. Entre los títulos más destacados están Sex Education, Narcos: México, Help, la miniserie de Jodie Comer, Lupin y la telenovela española Dos vidas, de Bambú Producciones, que terminó su emisión en La 1 de Televisión Española el pasado mes de febrero. Con esta nominación la producción española celebra su decimocuarta en total a los Emmy Internacional, siendo la última la de Ane Gabarain por Patria el pasado año.

Premios Emmy Internacional 2022: lista completa de nominados

Programación biográfica

Calamaro - Buena Vista Original Productions (Disney) / Nat Geo, Argentina

Charlie Chaplin, Le Génie De La Liberté (Charlie Chaplin, The Genius Of Liberty) -

France Télévisions / Kuiv Productions, France

Freddie Mercury: The Final Act - Rogan Productions, Reino Unido

Wonderful World: A New York Jazz Story - NHK, Japón

Mejor actor

Sverrir Gudnason en En Kunglig Affär (A Royal Secret) - SVT Stellanova Film / SVT / Film i Väst / Stockholm Film Fund, Suecia

Scoot McNairy en Narcos: México - Netflix / Gaumont, México

Dougray Scott en El crimen de Irvine Welsh - Cineflix Media Inc. / Buccaneer Media / Off Grid Film & TV, Reino Unido

Lee Sun-Kyun en Dr. Brain - Bound Entertainment / Kakao Entertainment / Studioplex / Dark Circle Pictures / Apple, Corea del Sur

Mejor actriz

Céline Buckens en Showtrial - World Productions, Reino Unido

Leticia Colin en Onde Está Meu Coração (Where My Heart Is) - Globoplay, Brasil

Kim Engelbrecht en Reyka - tpf London / Quizzical / Serena Cullen Productions / MNET South Africa / Fremantle / Heromotives, Sudáfrica

Lou de Laâge en Le Bal des Folles (The Mad Women’s Ball) - Légende Films / Amazon, Francia

Mejor comedia

Búnker (Bunker) - HBO Latin America / WarnerMedia Latin America / Dopamine, México

Dreaming Whilst Black - Big Deal Films, Reino Unido

On The Verge - The Film TV / Canal+ Creation Originale, Francia

Sex Education - Netflix / Eleven Film, Reino Unido

Mejor documental

Enfants de Daech, Les Damnés De La Guerre (Iraq’s Lost Generation) - Cinétévé / France Televisions / LCP / RTS / DR / NRK / SVT / Région Ile-de-France / CNC / PROCIREP – ANGOA, Francia

Myanmar Coup: Digital Resistance - NHK, Japón

O Caso Evandro (The Evandro Case: A Devilish Plot) - Globoplay / Glaz Entretenimento, Brasil

The Return: Life After ISIS - Sky / Alba Sotorra Productions / MetFilm, Reino Unido

Mejor drama

Lupin - Netflix / Gaumont Television, Francia

Narcos: México - Netflix / Gaumont, México

Reyka - tpf london / Quizzical / Serena Cullen Productions / MNET South Africa / Fremantle / Heromotives, Sudáfrica

Vigil - World Productions, Reino Unido





Mejor formato infantil de animación

Dapinty, Una Aventura Musicolor (Dapinty, A Musicolor Adventure) Silverwolf Studios, Colombia

Fumetsu No Anata E (To Your Eternity) - NHK, Japón

Les Lapins Cretins – Invasion: Mission sur Mars (Rabbids Invasion Special – Mission to Mars) - Ubisoft Motion Pictures Rabbids, Francia

Shaun the Sheep: Flight Before Christmas - Netflix / Aardman, Reino Unido

Mejor programa infantil de entretenimiento

Ikke Gjor Dette Mot Klimaet! (Don’t Do This To The Climate) - NRK, Noruega

My Better World - Fundi Films / Maan Creative / Impact(ed) International, Sudáfrica

Newsround Special – Let’s Talk About Periods - BBC, Reino Unido

Sueños Latinoamericanos (Latin American Dreams) - Mi Chica Producciones / Consejo Nacional De Television De Chile / Television Nacional De Chile, Chile



Mejor formato infantil en acción real

Anonima (Anonymously Yours) - Netflix / Woo Films, México

Hardball – Season 2 - Australian Children’s Television Foundation / Northern Pictures, Australia

Kabam! - NPO / IJswater Films / KRO-NCRV, Países Bajos

Lightspeed - Oak 3 Films Pte Ltd / Mediacorp TV Singapore Pte Ltd, Singapur

Programa de prime de EE. UU. en idiomas distintos del inglés

Premios de la Música Latinoamericana 2021 - NBC Universal Telemundo Enterprises / Somos Productions, LLC, Estados Unidos

Buscando A Frida - Telemundo Global Studios / Argos, Estados Unidos

La Suerte De Loli - Telemundo Global Studios, Estados Unidos

Malverde, El Santo Patrón - Telemundo Global Studios / Equipment and Film Design (EFD), Estados Unidos

Mejor formato de entretenimiento no guionizado

La Voz Argentina (The Voice) – Season 3 - VIACOM CBS / Telefe, Argentina

LOL: Last One Laughing Germany - Constantin Entertainment GmbH / Amazon, Alemania

Love on the Spectrum – Season 2 - Northern Pictures / ABC / Netflix, Australia

Top Chef Middle East – Season 5 - NBC Universal, Emiratos Árabes

Mejor serie limitada

Espíritu Pionero (Pioneer Spirit) - TV Pública Argentina, Argentina

Fly on the Wall - Al Jazeera Digital, Qatar

Nissene i bingen (Santas in the Hay) - Seefood TV. Noruega

Rūrangi - Autonomouse / The Yellow Affair, Nueva Zelanda

Mejor documental de deportes

Chivas - Amazon Studios / Film 45 / Amazon / CobraFilms, México

Kiyou No Kata (Kiyou’s Kata) - Kansai Television, Japón

Nadia - Federation Entertainment / Echo Studio, Francia

Queen Of Speed - Sky / Drum Studios, Reino Unido



Mejor telenovela

Nos Tempos Do Imperador - TV Globo, Brasil

Dos vidas - Bambú Producciones, España

YeonMo (The King’s Affection) - KBS (Korean Broadcasting System) / Netflix / Monster Union / Arc Media, Corea del Sur

You Are My Hero - Gcoo Entertainment Co. Ltd. / China Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd. / BEIJING LE BEN FILM MEDIA / Jindun Film & Television Culture Center of the Ministry of Public Security of China, China



Mejor TV Movie/Miniserie

Help - The Forge / All3Media International, Reino Unido

Il est elle ((S)he) - Newen Connect / And So On Films, Francia

Isabel, la historia íntima de la escritora Isabel Allende (Isabel, The Intimate Story Of Isabel Allende) - Megamedia Chile, Chile

On The Job - Reality MM Studios / Globe Studios / HBO / Warner Media, Filipinas