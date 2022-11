Claudia Martínez está jugando con fuego en 'La isla de las tentaciones', y está a un paso de caer en las redes de Álvaro Boix. La joven está cada vez más disgustada con su chico, Javi, especialmente después de que este se saltara las normas y se colara en la villa de las chicas buscándola sin razón aparente. Claudia no paraba de preguntarse qué podría haber visto su novio para que reaccionara así a pesar de no haber caído en la tentación (aún), y ese detalle ha hecho que se eche a los brazos, cada vez más, de Álvaro, con el que está cada vez más a gusto, y así se lo ha confesado en una romántica conversación.



Él no tiene reparo en decirle a la cara que 'no se reconoce': "Me lo paso muy bien contigo. Conecto tanto contigo que hasta me sorprendo. Me estoy enganchando, me crea curiosidad", le reveló en la habitación, algo que ella comparte, aunque también tiene miedo porque se acuerda de su chico: "Me asusta, porque tengo novio. Si fuera al revés, a mí me dolería", le dijo. Sin embargo, cada vez se está dejando llevar más cuando la hoguera final se acerca, y todo está en el aire. ¿Acabarán liándose?

Claudia está luchando contra la tentación y ya ha llegado al beso (en la mejilla, eso sí), pero está claro que se encuentra en una encrucijada: "Me hace sentir súper a gusto, me da mi espacio. Hay días que pienso que lo que me pasa con Álvaro es para tapar la decepción que tengo con Javi, y hay días que siento que me gusta Álvaro de verdad", llegó a decir.

Javi, por su parte, tan sólo espera a que llegue la hoguera final para irse a casa con su novia, pero lo cierto es que ella podría dar la campanada y dejar en República Dominicana a su novio para irse sola o con Álvaro, y es que ha visto muchas cosas que no le han gustado y podría estar planteándose la ruptura.