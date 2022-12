E'femme es una girlband que participará en el próximo Benidorm Fest 2023, una gala celebrada en enero y que nos dará a conocer a nuestro candidato para la futura edición del Festival de Eurovisión. "Música, voz, rap, danza, visuales, moda: E’ FEMME lo hace todo bien", así las presentó la cuenta oficial de Twitter de Radio Televisión Española.

Sandy (1997) , Melania (1998), BUBU (1999) y Lottie (2000, la benjamina) son las cuatro integrantes de la banda, un grupo musical que nació en 2019 en Madrid, y ya tienen más de 100.000 reproducciones en plataformas como Youtube y Spotify. Además, el grupo se describe en su cuenta de Instagram como "Your favourite girlband made in Spain".

E'femme, junto a su productor Luki, mezcla sonidos del Kpop y del trap. La banda tiene singles como '3 fuegos' o 'Hidin', y su canción para para participar en el 'Benidorm Fest' es 'Uff!'. Asimismo, ya nos sorprendieron en noviembre de 2022 a todos con su espectáculo en 'Benidorm Fest: Los elegidos', donde las cuatro chicas lo dieron todo interpretando su single 'Vroom Vroom', una canción que ya acumula más de 100.100 visualizaciones solo en Youtube.

E'femme es uno de los 18 aspirantes que ha escogido RTVE para actuar en el Benidorm Fest. Entre los participantes podemos encontrar al ex trinfito Agoney, al bailarín de 'Fama a Bailar' Aritz Arén, a las gemelas de Tiktok 'Twin Melody', al representante de Eurovisión 2018 -que actuó con Amaia- Alfred García, o la concursante de 'Factor X' Fusa Nocta.

