Ya ha arrancado la nueva temporada de 'Supervivientes 2023' y no solo eso, también hemos vivido la primera gala de expulsión, donde Alma Bollo -quien estaba nominada- se ha salvado de irse al destierro, una decisión que ha emocionado a su hermano Manuel Cortes. Y es que los hermanos han demostrado estar muy unidos y, aunque desde el principio han querido vivir la experiencia por separado para demostrar lo buen superviviente que es cada uno, no pueden evitar sufrir el uno por el otro.

Con los nervios a flor de piel y con Manuel apretando fuerte sus dedos cruzados, Jorge Javier nos daba a conocer el primer salvado de la edición en un duelo en el que solo quedaban Jaime Nava y Alma Bollo: "Los espectadores de 'Supervivientes 2023' han decidido que la persona que siga en el concurso sea...: ¡Alma Bollo!", anunciaba. En ese momento, la hija de Raquel Bollo explotaba de alegría saltando y abrazándose a sus compañeros, Katerina Safarova, Arelys, Ginés, Asraf Beno y Jonan Wiergo.

Acto seguido, la cámara enfocaba a Manuel Cortés que no pudo contener sus lágrimas al saber que su hermana continuaba en el concurso. Alma, ajena, seguía festejando mientras Adara era la que consolaba a Manuel, aunque por poco tiempo ya que Alma se daba cuenta e iba para abrazarle mientras Diego se despedía de Jaime. "Gracias a todo el mundo que ha apostado por mí, pienso darlo todo. Muchísimas gracias, mamá te amo", son las primeras palabras de Alma tras la salvación.

Por otro lado, Jaime Nava se despedía de sus compañeros: "A nadie la gusta ser el primer expulsado, es una mierda pero es lo que hay. Me da rabia porque muchos compañeros se van con una idea de mi que no soy. No soy así, lo digo por los roces con Adara y Gema. Ellos piensan que soy de una forma que no soy", ha expresado antes de marcharse. Mientras daba su discurso, Manuel Cortés continuaba con la emoción por la salvación de su hermana y le contaba a Jorge Javier: "Venir aquí para mi es un reto muy grande y un sueño", ha dicho y ha señalado que se emociona por ser líder la primera semana y abrirse con sus compañeros, aunque destaca que ha sido una semana de "mucho sufrimiento mental". Además no fue la mejor noche para Manuel a pesar de que ganó la prueba de líder y es que tuvo que elegir entre nominar a Gema o Adara tras la marcha de Patricia Donoso.