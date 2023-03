El paso de Asraf Beno por 'Supervivientes' prometía polémica y buenos momentos, pero lo cierto es que el novio de Isa P está centrando su concurso más en trabajar y menos en el 'salseo', y aunque muchos le han agradecido ser un gran superviviente, hay quienes echan en falta más momentos de entretenimiento, broncas o incluso de hablar de los Pantoja. Aunque ya ha protagonizado un enfrentamiento con Ginés Corregüela por el fuego y una tensa pelea con Sergio Garrido, quien lo ha notado no ha sido otra que Ana Luque, que aprovechaba un vídeo durante la última emisión de 'Tierra de nadie' este martes para dejar claro lo que piensa de él... y aunque le ha puesto verde en un momento, con su sentido del humor ha conseguido hacer reír a todos los presentes en el plató.



"Asraf no es comunicativo, no es gracioso, no es divertido. Tiene muchos 'noes'... pero tiene cosas que son un sí. Es trabajador", decía Ana, que no escatimaba en calificativos negativos con el yerno de Isabel Pantoja, pero al menos le concedía lo de "trabajador". "Le ha puesto a parir, pero es trabajador", decía Carlos Sobera, que no podía evitar reírse también mientras le daba un abrazo a Ana.

Mediaset

Muchos de los colaboradores presentes en el plató coincidían con ella en lo de ser un currante, como María Jesús Ruiz: "Asraf está muy criticado. No para, está siempre intentando hacer cosas y eso va en beneficio del grupo", aseguraba. "Está muy infravalorado, están todos los concursantes criticándolo por si hace mucho. Pues si ellos no lo hacen, que se levanten y lo hagan", coincidía también Alexia Rivas.

"Me da rabia que Jonan, está sin hacer nada y lo critica", afirmaba Hugo Paz, que defendía el trabajo de Asraf mientras criticaba la "vaguería" de Wiergo. "Los únicos que se levantan son Asraf y Ginés. Más gracias les tenían que dar. Ha intentado pescar con la cuerda, no se puede, pero al menos le pone la intención", comentaba en la misma línea Jorge Pérez. Precisamente el ex guardia civil ha visto en 'Supervivientes' el hilo del que tirar para volver a la televisión tras su polémica con Alba Carrillo mientras desarrolla otros proyectos fuera de antena.