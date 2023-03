La nueva edición de 'Supervivientes' parece que llega repleta de amor y buen rollo, y es que si hace unos días veíamos cómo Manuel Cortés le robaba un beso a Adara mientras Katerina y Manuel están cada vez más cerca, ahora hemos visto cómo Ginés Corregüela, que recientemente dejaba a todos alucinados confesando su depurada técnica sexual, se ha lanzado a besar a su amigo Diego Pérez. Los dos concursantes, aunque no comparten la misma playa, han hecho muy buenas migas, y ha sido a través de la valla que les separa donde el 'Rey de los bocadillos' ha querido agarrar a su nuevo 'best friend' de la cabeza para darle un beso en la boca.

Ginés se ha fusionado muy bien con el equipo y con el entorno, y ha llegado a afirmar que ha desconectado por completo de España para conectar al 100% con Honduras. Lo está dando todo y está disfrutando mucho de la experiencia, y hasta se ha olvidado de las cámaras para ser también el 'Rey del cachondeo': "Le he dado un beso en los morros porque me llevo muy bien con él y le estoy dando ánimos. Si no le ha gustado ya que me lo diga él, pero yo creo que le ha gustado", comentaba minutos después. "Es la primera vez que le doy un beso en los morros a un tío", confesaba.



Mediaset

Mediaset

Ginés, que se está abriendo mucho en el concurso gracias a compañeros como Jonan Wiergo, se relamía tras el beso cuando le preguntaban qué tal la experiencia de besar a un hombre: "Tiene un no sé qué que engancha, tiene como una mermeladilla... Está bueno esto. Al final verás", le decía Ginés a Diego. "Es que beso muy bien, hacía mucho que no me besaban en la boca", contestaba el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Jonan, por su parte, celebraba que Ginés se esté liberando tanto: "Al final vas a salir de aquí gay", le comentaba con mucho humor para, acto seguido, ponerse a bailar juntos el tema 'Despechá' de Rosalía.

Mediaset

Ginés incluso ha bromeado con apostar por el poliamor entre Diego y su mujer, pero no todos los días han sido de tanto buen rollo, y es que el de Jaén también ha tenido sus buenas trifulcas con compañeros como Asraf Beno por el fuego. Sin duda, Ginés era uno de los concursantes que prometía, y está cumpliendo con las expectativas.