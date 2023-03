Sebastián Yatra acudía como invitado a La Resistencia para hablar sobre su nueva canción 'Una noche sin pensar' y como a cualquier invitado, David Broncano le ha hecho las dos clásicas preguntas: ¿Cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria? y ¿Cuántas relaciones sexuales ha mantenido este último mes?.

Nada más entrar al plató, el artista colombiano ha recibido un aluvión de aplausos -recordemos que no es la primera vez que va al espacio de Broncano- y no solo eso, también le han hecho un regalo desde el programa: un cuadro de Milena Smit, la protagonista del último videoclip del cantante.

Después de darle el cuadro, Sebastián le preguntó al jienense si participaría en su siguiente video musical y para sorpresa de todos, David Broncano -quien entrevistó a su novia, Silvia Alonso, recientemente- respondía que sí: "Sería un honor increíble para mí", le decía. Acto seguido, el presentador quiso enseñarle sus dotes como bailarín, de hecho, desde la propia cuenta de 'La Resistencia' compartieron ese momento.

Si Broncano hace un videoclip contigo, que sepas que este va a ser el nivel de baile. No esperes más, @SebastianYatra pic.twitter.com/9ijpj4ck4W — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 20, 2023

Llegaba el final de la entrevista y como siempre, David Broncano -que se ha dejado ver con su novia en alguna ocasión- le hacía las dos preguntas típicas. En lo referido a las relaciones sexuales, el artista colombiano respondió que "había perdido la cuenta". La reacción del presentador no se hizo esperar: ¿A qué altura del mes la perdiste? A los dos días pensaste que ibas... Da un dato", le decía Broncano, a lo que Sebastián Yatra matizaba: "Es mentira, pero creo que en el último mes unas veintitantas", añadía.

En este sentido, hay que destacar que a finales de 2022 el cantante y Aitana hacían saltar todas las alarmas con una posible relación que iba más allá de su amistad: se van de viaje juntos e incluso asisten a la boda de Lele Pons y Guayna. Además, Sebastián reaccionó de una manera cuando Pablo Motos le preguntó por Aitana en 'El hormiguero'.

