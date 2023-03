Raquel Bollo vuelve a Mediaset. La ex colaboradora de 'Viva la vida' ha regresado a los mismos platós del programa que le dio tantas alegrías como parte, esta vez, de 'Fiesta', volviendo a ponerse bajo la batuta de Emma García. "Tenemos una nueva colaboradora que se estrena hoy, la verdad es que ha estado en todos los platós de Mediaset, solo le falta este. Es empresaria, es madre, es abuela, es guerrera. Ella, aunque ha estado en muchos programas, siempre se muestra tensa y nerviosa cuando pisa uno porque es de las que habla con el corazón y de las que dice lo que siente y eso a veces tiene sus consecuencias", así ha definido la presentadora a Raquel a quien se ha encontrado en los pasillos antes de que arrancara su primera participación en este programa, donde sus hijos y 'Supervivientes' han sido los protagonistas. "Vamos a hablar de Supervivientes, de Isabel Pantoja y el Baile de la Rosa, de Anabel Pantoja y Yulen...", adelantaba Emma y es que el clan Pantoja vuelve a ser noticia.

Telecinco

Tras esta presentación, Raquel Bollo se ha sentado en uno de los sillones para comentar el concurso de Alma Bollo y Manuel Cortés y sus discusiones con Asraf, una situación que ha dejado momentos muy tensos con Alexia Rivas. Y es que Bollo incluso ha llegado a llorar de la rabia criticando que les acusen de haber hablado de 'cosas de fuera' en Honduras, algo en lo que Raquel discrepa: "es Asraf quien mete las cosas de fuera. No me puedes negar lo que dicen en un vídeo".



Telecinco

Emma García le ha pedido en varias ocasiones que se relajara. "Yo lo que veo es que Raquel no llega al final del concurso...", opinaba la presentadora. Finalmente, Bollo ha llegado a llorar estallando de la rabia criticando que les acusen de haber hablado de 'cosas de fuera' en Honduras: "Mis hijos no han hablado nunca de sus primos... son los únicos que han vivido y que no han hablado. Yo me he hecho muchos enemigos por dejarme la piel".

Lo que está claro es que Raquel va a tener un gran protagonismo en el programa en los próximos meses a juzgar por la actualidad que está generando tanto el reality como el clan Pantoja, y es que a pesar del nuevo Código Ético de Mediaset, el programa de Unicorn sigue poniendo de protagonistas a sus miembros.