Patricia Conde vuelve a Televisión Española. Después de protagonizar una polémica sin precedentes en la última edición de MasterChef Celebrity, la televisiva regresa al ente público para ponerse al frente de un nuevo concurso. Se trata de la adaptación del formato británico ‘A Leage of Their Own’, según confirma YoTele.

Patricia Conde será la presentadora de un programa de entretenimiento en el que dos equipos de famosos, liderados por exdeportistas, se enfrentarán a pruebas y preguntas. La de Valladolid, de 43 años, será la maestra de ceremonias de un formato en el que se enfrentarán “a todo tipo de pruebas” y preguntas de cultura general y actividades físicas, entre los retos de un programa que buscará sacar a relucir algunos de los secretos más ocultos de unos participantes de los cuales se desconoce la identidad. TVE estaría grabando el programa actualmente y podría estrenarlo en el 'prime time' para tratar de competir con otros espacios en la franja de máxima audiencia.

Esta adaptación de ‘A League of Their Own’, de Sky One, cuenta con trece ediciones en dicha cadena por lo que la expectación en nuestro país es máxima. En TVE la producción estará a cargo de Boxfish, productora responsable de formatos como ‘A quién le gusta mi follower’, de Netflix; y ‘Celebrity Bake Off’, en Amazon Prime Video.

RTVE

La polémica de Patricia Conde en 'Masterchef Celebrity'

La actriz y presentadora de televisión protagonizó una controversia con la productora del espacio de La 1, que acusó de manipulación y de permitir que dos concursantes tomaran drogas durante las grabaciones. Aunque la expulsaron en el cuarto programa de MasterChef Celebrity, la presentadora volvió en la repesca con ganas de triunfar. Volvió a ser favorita para la victoria, pero la oportunidad se le escapó de entre los dedos en la última prueba de exteriores.

Cargó contra el programa tras una expulsión que no vio del todo justa a las puertas de la final, y para justificar sus palabras tiró de la manta descubriendo algunos supuestos detalles que no se vieron en cámara, como boicots a los platos por parte de la organización y acusaciones de consumo de drogas hacia algunos compañeros

Sin embargo, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, la productora de 'MasterChef', quiso dar la cara y contestó a Patricia Conde, indicando que la presentadora no había entendido el formato del programa y no sabía perder. Además, también 'decepcionó' a los jueces del programa. "Una absoluta decepción... Y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras", le llegó a decir Jordi Cruz.