Parece que el ego de Bosco Martínez-Bordiú le ha vuelto a jugar una mala pasada, y es que, si nada más empezar en 'Supervivientes' quería sobresalir y se saltaba las normas con un peligroso (pero impresionante) salto del helicóptero, sus ganas de llamar la atención le han supuesto una nueva bronca por parte de la organización al jugarse el tipo en la última prueba de recompensa a la que se ha tenido que someter. Una prueba en la que debía enfrentarse con Diego y, al ver que le estaba ganando, no dudaba en saltarse las normas sin pensar en unas consecuencias que podrían haber sido bastante graves. Precisamente hace sólo unos días sufría un accidente al cortarse un dedo.

Las ganas de ganar de Bosco fueron más fuertes que su sentido del peligro. Durante la prueba, ambos debían ir colocando piezas a modo de 'escalones' sobre dos cables de acero para poder ir acercándose a la meta, pero al ver que Diego llegaba antes, Bosco no lo dudaba y se tiraba en plancha sobre la base, con tan mala suerte que, al dar el salto, el 'escalón' le hacía resbalar y terminaba dándose con el borde en el pecho, se clavaba los cables en la entrepierna y caía al agua al no poder subir.

Las reacciones fueron de lo más variopintas, y es que mientras el público aplaudía entre vítores su valor, Carlos Sobera se sorprendía con preocupación: "¡¡Ay Dios mío... por favor, qué ha hecho!!", gritaba desde el plató. Laura Madrueño, que retransmitía la jugada, hasta dejaba su frase a medias al ver que se tiraba al vacío. "Ha sido muy arriesgado lo que ha hecho", apuntaba Sobera sin creerse aún lo que acababa de ver.

Precisamente la presentadora tenía unas palabras con él al terminar la prueba, y muy seria le reprobaba su temeridad: "Te dijimos desde el principio que tuvieras mucho cuidado y vuelves a pegar un salto. Te podrías haber hecho una lesión muy grave ahora mismo. Hay que tener mucho cuidado porque tenéis que continuar en el concurso. Imagínate que se te hubiera quedado en la entrepierna el cable. Hubiéramos tenido un verdadero drama, y no estoy de broma. Cuando le he visto me he quedado sin habla ni respiración", se pronunciaba. Él, restándole importancia, respondía con una sonrisa que se encontraba bien.

Sin duda, Bosco está dando grandes momentos, como el de su espectacular apnea, a pesar de que sean con cierta temeridad y le cuesten broncas de la organización, pero reprobar su actitud o castigarle no está surtiendo efecto alguno.