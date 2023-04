Un mes de convivencia en 'Supervivientes', aunque pueda parecer poco, siempre da para mucho: ya hemos visto los primeros expulsados, el abandono de Patricia Donoso, peleas... y también el nacimiento del amor. Los primero en 'caer en la tentación' han sido Manuel Cortés y Katerina Safarova, pero podríamos tener una segunda carpeta en poco tiempo: la de Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero, y es que el sobrino de Pocholo ha confesado a sus compañeros que le gusta la ex gran hermana.

Hablando sobre relaciones con Jonan y Alma, Bosco confesaba que había tenido una novia, y preguntado sobre si le gustaba, por ejemplo, Raquel Arias, él lo tenía claro: "No, además ella lleva 6 años con su novio. Le tengo mucho aprecio desde el principio, siempre ha sido súper simpática", dijo sencillamente... pero otra cosa es Adara: "Me pareció atómica cuando la vi", confesó mirando hacia el suelo, señal de que le daba hasta un poco de vergüenza admitirlo. De hecho, se lo lleva callando desde la convivencia previa al concurso: "El primer día escribí su nombre en la pizarra, pero lo cambié por Sergio. Dije 'no la puedo nominar", revelaba picarón.

Mediaset

Lo que Bosco tiene claro es que, para enamorarse de alguien, la chica tiene que tener una mezcla perfecta, y Alma tenía clara la ecuación después de que él confesara que "si viene una niña con el pelo largo haciendo caballitos en la moto, estoy perdido": "Quiere una 'cayetana' que venga motorizada. Pides muchas cosas que son incompatibles", aseguraba la hija de Raquel Bollo entre risas. Precisamente Bosco está siendo la gran revelación de la edición, y aunque está demostrando ser un gran superviviente, sus polémicas actuaciones traen de cabeza a la organización: ya empezó con un arriesgado salto del helicóptero, se cortó un dedo intentando cocinar, y recientemente se la jugó demasiado en una prueba y acabó accidentado.

Se desconoce si los sentimientos de Adara son los mismos que los de Bosco, aunque seguro que no tarda en enterarse de ello. ¿Será correspondido?