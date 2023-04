Isa Pantoja está cansada de la actitud de su primo, Manuel Cortés, con su novio, Asraf Beno, en 'Supervivientes'. Tanto, que la hija de Isabel Pantoja ya no se corta a la hora de criticar abiertamente, en sus redes sociales, la conducta del hijo de Raquel Bollo. Desde que comenzó el reality, la relación de los concursantes, que a priori parecía que iba a ser buena, ha estado marcada por grandes broncas en las que han salido los nombres de los miembros de la familia Pantoja y también el de otros compañeros de concurso, como Katerina Safarova.

Isa, que está muy atenta a todo lo que pasa en Honduras, ha usado sus redes sociales para criticar el comportamiento de Manuel tras verle charlar con su hermana Alma Bollo sobre la situación de su grupo. Los hermanos Bollo están en grupos distintos pero seha reencontrado tras un juego ideado por la dirección del reality. Los supervivientes tenían que elegir a un concursante del otro grupo y si los dos ponían el mismo nombre en el pergamino podían reunirse: Manuel eligió a Alma y viceversa, por lo que pudieron ponerse al día sobre lo que estaba ocurriendo en sus respectivos grupos. Fue en ese momento en el que Manuel se 'proclamó' portavoz de su grupo y transmitió un mensaje a su hermana. "Tiene el grupo un mensaje para ti y para esa persona a la que el grupo aprecia un montón: que el siguiente es él (Jonan Wiergo). Y como hay la posibilidad de que se vaya Asraf cuando llegue aquí (Adara) necesite otra persona. No sé en qué postura está Jonan, pero el grupo quiere que te transmita ese mensaje", le dijo Manuel.

Isa, al oir a su primo, no daba crédito y compartió en Twitter su indignación. "A ver Manuel que se aclare. La semana pasada le dice a Adara que cuidado con Asraf que la está manipulando y ahora va con el recado a su hermana para Jonan que cuidado con Adara que se está aprovechando de Asraf y si se va será él el siguiente", escribió la hija de Isabel Pantoja.

A ver Manuel que se aclare. La semana pasada le dice a Adara que cuidado con Asraf que la está manipulando y ahora va con el recado a su hermana para Jonán que cuidado con Adara que se está aprovechando de Asraf y si se va será él el siguiente🥴 — Isa P (@IsaPantojam) April 3, 2023

La colaboradora televisiva también ha usado su perfil en otra red social para perdir a sus seguidores que la ayuden a salvar a su prometido de la nominación. Asraf está nominado junto a Raquel Mosquera, Adara, Alma Bollo y Jonan Wiergo.

Asraf no puede tener mejor defensora. Isa lanza alguna pillita a Manuel y argumenta en su publicación que su futuro marido se tiene que quedar en el concurso porque es "el rey del fuego, fue el primero en conseguirlo; es buen compañero porque ayuda y anima a los demás; y pese a que ha tenido algunas discusiones -que él no ha buscado por cierto- hemos visto como ha cedido y ha intentado hacer las paces, muchas veces; y es un apersona que no le importa mostrar ssu sentimientos de algría o de llanto; ha mejorado en las pruebas grupales e individuales; como buen superviviente, también pesca".