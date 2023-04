En el programa emitido el domingo de Masterchef 11, los concursantes viajaron a Valencia, lugar donde se iba a celebrar la prueba de exteriores. Los aspirantes tenían que elaborar un menú de la chef Rakel Cernicharo, que rendía tributo al mundo marino, en el Oceanogràfic. Y la prueba acabó con fatales consecuencias.

Una comensal que trabajaba en el acuario, Irene, publicó el lunes por la mañana en redes sociales que “más de 70 personas acabaron intoxicadas”. "Trabajo allí, y el programa invitó a los que libramos el pasado 19 de enero para participar en la grabación", explica. Según la tuitera llamada Irene, la empresa informó a Masterchef de lo ocurrido y después Salud Pública contactó con los afectados para investigar los hechos, pero el asuntó quedó ahí. "Ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas", protesta. Desde la Conselleria de Sanidad han confirmado este martes que fueron 44 las personas afectadas. El caso será remitido a la Consejería de Sanidad de Madrid, donde tiene la sede la productora.

Esta noche los aspirantes de #MasterChef cocinarán en el Oceanogràfic de Valencia un menú de la chef Rakel Cernicharo para 120 invitados.



¡A las 22 h te esperamos en @La1_tve! pic.twitter.com/UtMAPTMp8G — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 9, 2023

La explicación de Shine Iberia, la productora de 'Masterchef'

Shine Iberia, la productora del programa, emitió en la noche del lunes un comunicado en el que reconocía lo ocurrido, pero señalaba el carácter insólito del accidente en 11 años de programa: “Desde MasterChef lamentamos mucho la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en Valencia [...]. Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen”.

El menú estaba compuesto principalmente de marisco y fusionaba la comida india con la mediterránea: se llamó Viaje a La India con clóchina valenciana (la clóchina es una especie de mejillón más pequeño). El primer plato fue una moluscada valenciana (compuesta de ostras, almejas y pesto a base de algas), el segundo un suquet thai de lubina y el postre una tarta de queso japonesa con algas.

La productora aseguró en el comunicado que “los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso, tal y como se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes”.