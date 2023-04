Granadino de 20 años que trabaja como comercial inmobiliario. Su historia y perfil no llamarían tanto la atención en Masterchef si no fuera por la dura infancia que ha vivido Jeremy, uno de los concursantes que en el último programa ha confesado lo mal que lo pasó cuando era un niño.

Ni la investigación de Sanidad por la intoxicación alimentaria en Valencia, ni el embarazado de una concursante ni el dineral que cobra el jurado de Masterchef. La historia más impactante que hemos visto en el programa hasta ahora viene de la mano de Jeremy. Durante la prueba de selección en el primer programa, ya supimos de su madre politoxicómana y los maltratos que sufrió de niño, pero en la visita del programa a Vejer de la Frontera, en Cádiz, el aspirante se abrió en canal para contar su historia completa: "Hacía mucho que no venía para el sur. La última vez que vine discutí con mi madre y luego de ahí a Algeciras, que es donde viví con mi madre y su pareja y es donde sufrí maltrato. Tenía sólo 7 años", confesó.

La dura confesión de Jeremy en 'Masterchef'

"Estuve 2 meses sin ir a clase porque con los moratones que tenía no podía verme nadie". La relación con su madre es uno de los temas más delicados para Jeremy, pero aún así se sinceró con Pilu, que empatizó mucho con Jeremy: "En 2011 perdí el contacto con mi madre. Después fui a verla unas Navidades y tuvimos una discusión y a raíz de ahí decidí apartarla y ya inicié un proceso de demanda contra ella por el maltrato. Cuando entré en el centro de menores vieron mis moratones y ya mi hermano lo contó todo". Pero para el aspirante, hay cosas que duelen más que los golpes: "Lo más duro de todo es saber que tu madre tiene otros hijos con los que sí quiso formar una familia. A mí no me dejó formar parte de ella".

A pesar de esa dura infancia, Jeremy ahora vive una buena época con su pareja, con la que se va a casar, y con su padre adoptivo, un antiguo novio de su madre que le cuidó y le protegió desde que lo conoció. "Le quiero decir a la gente que sufre o ha sufrido malos tratos de niño, que ese miedo al final se acaba yendo. Terminas conociendo a alguien que te hace creer de nuevo en la humanidad", este fue el mensaje de optimismo que el aspirante lanzó.