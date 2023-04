La 2 dedicará su noche de los miércoles a los mejores textos del teatro español, los grandes clásicos que siempre serán modernos. A este paso (no) estrenamos es el nuevo programa que combina divulgación cultural y entretenimiento, con tres profesionales consagrados del teatro como padrinos de 30 famosos con potencial para actuar a los que les enseñan las claves de la interpretación en una experiencia teatral en la que no compiten entre ellos. El estreno de este formato se produce el miércoles 19 de abril, a las 22.00, en La 2.

Producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) este programa tiene a Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz como mentores, que desarrollan su labor sobre el escenario del Corral de Comedias de Alcalá de Henares bajo la asesoría teatral de Álvaro Tato.



¡Ha llegado el gran día! Hoy tenemos el gran estreno de #AEstePasoNoEstrenamos y no os lo podéis perder 🎭👏 No lo decimos nosotros, lo dicen @Inma_Cuevas, @soyangelruiz y @cristinacastano 😉 ¡Nos vemos a las 22:00h en @la2_tve! pic.twitter.com/1S3fx7Qmic — Zeppelin (@ZeppelinTV) April 19, 2023

A este paso (no) estrenamos: participantes del reto teatral de TVE

En A este paso (no estrenamos) participan 30 famosos que cuentan con un amplio bagaje en sus respectivas áreas, pero esta vez tendrán que superar las dificultades que plantea el arte de la interpretación. Gracias a este desafío que afrontarán con determinación, esfuerzo, implicación y sentido del humor, mostrarán facetas personales desconocidas hasta ahora.

Nombres muy conocidos ligados a la música, como El Chojin, Andrés Salado, Arkano, Brisa Fenoy, Ricky Merino, José Manuel Zapata, Anni B Sweet y Sole Giménez; figuras de la literatura, como Espido Freire y Lucía Etxebarría; personas ligadas al deporte como Juanma Iturriaga, Joana Pastrana, David Meca, Lourdes Mohedano, Pedro G. Aguado y Jorge Blanco; y representantes del mundo de la danza, como Poty Castillo y Cecilia Gómez.

Este miércoles no te pierdas el estreno de 'A este paso (no) estrenamos', el programa de @RTVE, producido por @ZeppelinTV, rodado íntegramente en el Corral de Alcalá. Un homenaje al teatro conducido por @cristinacastano, @Inma_Cuevas y @soyangelruiz 🎭.



👉En La 2 a las 22:00 h pic.twitter.com/A8z3jacQwk — Corral de Comedias de Alcalá de Henares (@corraldealcala) April 19, 2023

También, rostros imprescindibles de la televisión como Adriana Abenia, Mariló Montero y Quico Taronjí; científicos como Ricardo Moure y Francesc Gascó-Lluna (Pakozoic); humoristas como Gemma Palacio (Esperansa Grasia) y Miguel Lago; el diseñador Eduardo Navarrete; el chef Gonzalo D’Ambrosio; el ilusionista Miguel de Lucas; la activista LGTBI+ Rocío Sáiz; y el periodista especializado en música clásica Martín Llade.

A este paso (no) estrenamos: mecánica del novedoso formato de teatro en TVE

Los tres mentores participarán en toda la temporada, y en cada entrega tomarán a tres famosos como aprendices para transmitirles todo lo que saben. Cada capítulo estará dedicado a una obra de teatro, de la que se extraerán tres escenas, cada una de las cuales será interpretada por una pareja formada por un mentor y un aprendiz. Son joyas como ‘La vida es sueño’ de Calderón de la Barca; ‘El perro del hortelano’ y ‘Fuenteovejuna’ de Lope de Vega; los ‘Entremeses’ de Cervantes; ‘Don Juan Tenorio’ de Zorrilla; ‘La Celestina’ de Fernando de Rojas; ‘La venganza de Don Mendo’ de Muñoz Seca; ‘Bodas de sangre’ de Federico García Lorca; ‘Luces de Bohemia’ de Valle-Inclán; y ‘Don Gil de las Calzas Verdes’ de Tirso de Molina.

‘La vida es sueño’ será la primera protagonista de ‘A este paso (no) estrenamos’, el nuevo programa de @la2_tve sobre grandes clásicos del teatro que combina divulgación cultural y entretenimiento



⌚Puedes seguirlo a las 22hpic.twitter.com/bX21OSmrwz — RTVE (@rtve) April 19, 2023