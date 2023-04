El enfrentamiento entre Manuel Cortés y Asraf Beno en Supervivientes está trayendo muchas consecuencias en el seno familiar. Isa Pantoja ha declarado sentirse decepcionada con la actitud de su primo, que la incluyó en una discusión, mientras que Raquel Bollo defiende a sus hijos y critica la actitud que mantiene Asraf con ellos; lo que ha provocado monumentales broncas entre las dos en el plató del concurso.

Esta situación ha hecho que la organización ampliase la visita de Isa a Honduras y, tras ver a Asraf Beno, tuviera también un encuentro con Manu Cortés. Allí la joven quiso pedir explicaciones a su primo sobre la situación que se ha creado con su prometido, aunque sin frutos: "Era como hablar con la pared", confesaba en 'El programa de Ana Rosa'. Pero la visita tampoco a gustado a Raquel Bollo, quien ha criticado la conversación que su hijo tuvo con su prima.

Telecinco

Así, la madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha criticado que Isa Pantoja pidiera explicaciones a su primo como si estuviese ella también dentro de la convivencia: “Ella no es concursante, los concursantes son ellos. Si algo no les viene bien de la convivencia, los que tienen que discutir son ellos, no tiene que venir nadie de fuera pedir explicaciones a un concursante”, declaraba en su colaboración en 'Fiesta' donde no ha podido evitar el gesto de molestia.

"Yo eso no lo he visto en mi vida. Y máxime cuando mis hijos jamás le han pedido explicaciones a ella absolutamente de nada", decía la colaboradora de ‘Fiesta’, dejando caer la duda sobre la novia de Asraf Beno. A renglón seguido, continuaba insistiendo en que los concursantes eran ellos tres y que le molestó mucho que a Asraf le dijera que siguiera como hasta ahora en el concurso y las explicaciones se las pidiera solo a sus primos. “¿Asraf es perfecto? Allí todos juegan con la misma baraja”, se preguntaba recordando que el prometido de Isa ha protagonizado broncas con muchos otros concursantes, llegando a estar totalmente aislado.