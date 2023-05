La situación de tensión entre Isa Pantoja y Raquel Bollo es ya extrema. En cada ocasión en la que coinciden en el plató de Supervivientes (o realmente en cualquier otro) la tensión se puede cortar con un cuchillo, ¡incluso si es videollamada! Así ha pasado con el último altercado que han tenido en durante el programa semanal Conexión Honduras. Mientras que Isa Pantoja estaba en el plató comentando todo lo ocurrido con Asraf en el concurso, Raquel Bollo se encontraba en Honduras porque este martes le dará una sorpresa a sus hijos en el isla. Pero antes, le ha escrito un pergamino a todos los concursantes mientras que su padre, Fernando, ha sido el que ha visitado a los hermanos.

Tras leer el pergamino de Asraf y que éste viera también al abuelo de los bollo, Ion Aramendi le preguntaba a Isa Pantoja qué le había parecido el mensaje y la escena. Sin mucho detalle, la hija de Isabel Pantoja aseguraba que le había parecido todo correcto. Seguidamente llegaba la opinión de Raquel Bollo.

Desde Honduras, Raquel confesaba que no le gustó que su padre, "de 82 años y que no sabe desenvolverse en esto de la tele", visitara a Asraf porque "no quería que se viera involucrado en esto". No obstante subrayaba que "todo se hace desde el cariño", en referencia a los pergaminos que había escrito para todos los concursantes. Sin embargo, tras ello intentaba hacer una crítica a la actitud de Isa Pantoja mientras que Ion repasaba los mensajes que había escrito alabando que no eran "nada distorsionadores".

"He visto a Asraf mucho más acertado que Isa. Veo una falta de sensibilidad por tu parte, Isa, te lo digo directamente, te falta una parte de sensibilidad que no has sido ni siquiera capaz de captar el momento...", empezaba a decir Raquel interrumpida por Isa que saltaba desde el plató: "cuando a ti te digan lo que ha dicho tu hijo, me lo cuentas. Me hubiera gustado que estuvieras aquí para ver cómo defiendes las actitudes de Manuel y Alma con Asraf". Al verse interrumpida, Raquel paró hasta que la dejara continuar sin embargo Ion la cortaba porque tocaba la sorpresa de Manuel y Alma: "Como siempre no puedo hablar porque ella siempre salta. A ver si puedo luego". Pero Ion no volvía a conectar con ella en toda la noche.