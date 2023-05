Que Yaiza ha sido la concursante más polémica de Supervivientes no hay duda. La tensión que ha generado estando en la playa ha sido exponencial cada día, creando broncas con casi todos sus compañeros. La primera gran bronca era con Raquel Mosquera, a quien pidió perdón en el plató tras su llegada a España, la siguiente era con Arelys que hacía que ambas fuera nominadas disciplinariamente aunque llegaron a arreglar sus diferencias dentro de la isla. Pero con quien no arregló nada a pesar de la dureza de sus enfrentamientos fue con Asraf, el novio de Isa Pantoja, de cuya última bronca no se ha arrepentido en todo momento. Ahora, después de haberse confesado arrepentida, se ha enfrentado a la hija de Isabel Pantoja.

"A mi me pasa como a toda España. No me creo a esta Yaiza, creo que si no llega a ser por la organización está todavía dentro en su papel de machacar a Asraf", opinaba Isa Pantoja sobre Yaiza y su cambio de comportamiento después de llegar a España. Así le echaba en cara que no haya pedido perdón ni se haya acordado de precisamente de la bronca que la ha llevado a ser expulsada. "¿Macharlo yo cuando lleva nominado desde la primera semana?", preguntaba sorprendida Yaiza, quien señalaba que ella solo iba a "asumir lo mío".

La respuesta no gustaba nada a Isa Pantoja que le pedía a la ex concursante que recapacitara: "Justificar lo que tú haces por lo que has pasado, no es hacer nada, para eso buscas ayuda. Porque te veo hablar de Raquel Mosquera, Arelys... pero no dices nada de Asraf. Puedes tener razón, yo no estoy ahí, pero creo que las formas pueden no ser las correctas con él". Pero no conseguía que Yaiza cambiara de opinión: "yo tengo mis motivos y todo el grupo también".