La vuelta a la realidad de Diego Pérez ha sido más amarga de lo que él mismo esperaba, y es que tras ser expulsado de 'Supervivientes', ahora se ha dado de bruces con el motivo que él pensaba: su alineamiento con Yaiza y Ginés después de sus bochornosos enfrentamientos con Asraf Beno. La novia del jienense tuvo unos comentarios de lo más feos para el novio de Isa Pantoja en los que le llegó a calificar de 'maricona' o 'vagabundo', y el hecho de no defender a Asraf de esos abusos por su amistad con ellos ha hecho que el público le castigue con la expulsión. Sin embargo, él dice que no se arrepiente de nada, y ahora por lo menos ha podido hacer algo que llevaba meses sin hacer: comer.

El cántabro, tras su eliminación, pasaba por el espejo para ver su nuevo físico y conocer los kilos que había perdido después de llevar meses comiendo básicamente arroz blanco, pescado y cocos: nada menos que 11'2 kilos, aunque él pensaba que habrían sido unos 8. Tampoco le vino nada mal, al parecer, porque al menos conserva algo de músculo: "Hay que comer para recuperar, pero hay que mantener la definición. Marcado, marcado, para Ibiza perfecto este verano", decía contento con su nuevo cuerpo. Sin embargo, el efecto rebote que ya han sufrido otros supervivientes puede estar a la vuelta de la esquina, porque ya ha engordado en los pocos días que lleva fuera del concurso: "He recuperado unos dos o tres kilos desde que llegué porque he comido a tope", le confesaba a Carlos Sobera, que se mostraba concernido: "Los médicos se preocupan de que a la vuelta la comida sea paulatina". "Sí, pero es difícil", se defendía él.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diego no se arrepiente de defender a Yaiza

La expulsión de Diego ha traído cola, porque él mismo, aunque reconocía su error, dejaba claro que 'lo hecho, hecho está' y no se arrepentía de nada: "Si el público ha decidido expulsarme será por algo que he hecho mal", dijo, aunque fue prudente hasta que vea lo que han dicho de él los telespectadores y los medios: "Tendré que ponerme al día: allí estás en una burbuja, te evades de todo y lo que vives allí, crees que estás haciendo una cosa y luego lo ves y dices '¿pero esta gente?'... pero es que allí te envuelve todo aquello y te vuelves un animal".