Terelu Campos deja sin palabras a María Patiño con su último zasca en 'Sálvame'. Este jueves 11 de mayo, el programa de Telecinco arrancaba anunciando un cambio de registro: se convertían en 'Sálvame Algodón de Azúcar', un programa blanco y familiar "libre de polémicas y donde nadie discute". Si a lo largo de esta semana habían 'limpiado' el aura del plató; hecho su currículum para buscar trabajo o colgado el cartel de 'Se traspasa', en esta ocasión decidían contestar a los críticos que les tildaban de 'telebasura' con un giro de guión en el que las presentadoras y colaboradores, vestidos con colores oscuros, en un sofá y sin levantar la voz, comentaban temas de actualidad. Lydia Lozano, Kiko Hernández o Gema López hablaban en voz baja y pidiendo paso a las presentadoras para intervenir levantando la mano.

La pulla de Terelu Campos a María Patiño en 'Sálvame' por un recuerdo del pasado

María Patiño comentaba que, después de la coronación de Carlos III, había decidido tomar conciencia sobre el medio ambiente como el monarca británico y, ante las palabras de los colaboradores, decía "Con T de Tarde". Estas palabras, que era como se llamó el programa de tarde con el que triunfó Terelu Campos en Telemadrid, han hecho 'saltar' a la hija de María Teresa Campos a pesar de estar en 'Sálvame Algodón de Azúcar'. "Con 'T de Tarde' no que ése era mío y no me lo pudiste quitar" comentó lanzándole un 'zasca' a María Patiño que, hace unos años, la sustituyó en el 'Deluxe'.

El plató de 'Sálvame' pone en marcha una cuenta atrás para su final que será el 23 de junio

En pleno 'Sálvame Algodón de Azúcar' ha aparecido en plató el director David Valldeperas y ha anunciado la fecha exacta del fin de 'Sálvame' que será el viernes 23 de junio y ha instalado en plató una cuenta atrás: quedan 32 días para el final y ha dejado claro que, a partir de ese momento, volvía el 'Sálvame' de siempre para alergría de unos y disgusto de otros. Después de que Mediaset España confirmara el final del programa en junio y que Ana Rosa Quintana se ocuparía de las tardes de Telecinco, muchos han sido los que se han alegrado de su final como Gerard Piqué o Gloria Camila y Rocío Flores.

