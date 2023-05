El programa de Telecinco, tras 14 años siendo emitido en televisión, va a llegar a su fin el próximo 16 de junio y será sustituido en verano por Así es la vida, un programa presentado por Sandra Barneda. Y a partir de septiembre, Ana Rosa Quintana volverá a la tardes para ocupar el hueco en la parrilla tras la cancelación de Sálvame.

Esta noticia, una de las más importantes del año en el mundo de la televisión, ha hecho que muchos famosos y televisivos hayan dado su opinión, como la pullita de Risto Mejide a Mediaset. Gerard Piqué, durante el último After Kings en Twitch, programa especial sobre la Kings League, no dudó en aprovechar la ocasión para dejar clara su opinión sobre la mencionada cancelación del programa presentado por, entre otros, Jorge Javier Vázquez. “Hemos hecho que se acabara Sálvame”

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Las duras declaraciones de Piqué: "Es todo mentira"

Lo duro de todo esto llegaba a continuación, ya que afirmó lo siguiente: “Que se haya acabado pues no me parece mal. ¿Que qué me ha hecho? No me llevo mal, pero es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, sentenció.

Sus compañeros de plató no estaban de acuerdo con esta opinión y abuchearon al exfutbolista. Una de las invitadas afirmó que “mi abuela está triste”, en referencia a la finalización de uno de los programas más vistos de Telecinco. Ibai Llanos preguntó a Piqué medio en broma y medio en serio: “¿Qué te ha hecho Belén Esteban?”. El futbolista, haciendo caso omiso a los abucheos, respondió que no se lleva “mal…