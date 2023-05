Adara Molinero confiesa en 'Supervivientes' que le gusta Sandra Barneda. Cuando la concursante y su compañero Jonan acudieron a nominar en la gala de este jueves 11 de mayo, Jorge Javier Vázquez adelantó que Adara "está empezando a sentir curiosidad por su género y no descarta emular el estribillo de 'Mujer contra mujer'" antes de dar paso a las conversaciones en Playa Pelícano entre ambos concursantes que arrancaron cuando Jonan comentó que igual, al volver a España, debía buscarle una novia a su amiga. "En cualquier momento podría probar, ¿por qué no? Motívame para yo poder hacer un cambio de acera porque he tenido muy mala suerte en el amor", dice Adara y le pregunta a Jonan si cree que tendría pretendientas y, ante su respuesta afirmativa, fue clara: "pues me lo planteo". Luego comentaron cómo ligar en una discoteca. "Llegamos a la disco, vemos lo que hay en el ambiente, se abren nuevas puertas", asegura el influencer mientras que ella afirma "este año se viene fuerte".

Adara Molinero confiesa en 'Supervivientes' el ránking de las mujeres que más le gustan

Adara, que hace unos días estalló contra Jaime Nava, y Jonan continuaron charlando sobre su posible cambio de registro en el amor y le pidió a su amiga que hiciera un ránking con las mujeres que más le gustaban y la influencer dejó claro quién es la primera. "En el número 1 Sandra Barneda; en el 2 tenemos a Alba (Paul, novia de Dulceida); en el número 3 a Madame de Rosa; en el 4 Aída (Dulceida) es que yo tengo un gusto muy exquisito y en el número 5..." explicaba la influencer que ha estallado por no haber tenido todavía visita familiar.

Adara Molinero le hace una petición a Jorge Javier Vázquez desde 'Supervivientes'

Tras escuchar las palabras de Adara Molinero, en la Palapa Jorge Javier Vázquez le desvela que, por la tarde, ha hablado con Sandra Barneda, que este verano presentará las tardes de Telecinco para sustituir a 'Sálvame', y que este fin de semana volverán a hablar por lo que, si quiere, le puede decir algo. "Buah, qué vergüenza. Yo me voy a dejar llevar sinceramente y vale, dile algo, se lo puedes dejar caer" comentó Adara para sorpresa del presentador.

"Es difícil que no se entere. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué quieres que le diga?", aseguraba Jorge Javier Vázquez. "Que a lo mejor podemos tener una cita, tomar un café y yo soy el dulce", bromeaba Adara Molinero desde 'Supervivientes' y el presentador quería saber qué dulce sería. "Chocolate blanco seguro. Muy apetecible", continuaba entre risas. "Yo le preguntaré pero no sé su estado sentimental" añadía el presentador. "Tienes un ranking y puedes ir jugando" le contestaba Jonan mientras que Adara le decía que estaría pendiente de sus noticias. "A mí no me hagas ilusiones porque aquí una se queda esperando news", afirmó.