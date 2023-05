Adara Molinero después de tres meses de convivencia en el concurso Supervivientes, por fin, ha recibido la noticia que más estaba esperando. Su madre, Elena Rodríguez, ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con ella y transmitirle el apoyo de todos sus familiares y amigos aunque hace un par de semanas por el día de la madre ya recibiera el emocionante mensaje de su hijo Martín.

Elena llegaba a Honduras en barca y todos los concursantes la reconocían gritando: "¡Es la madre de Adara!". Al llegar a la orilla, Elena Rodríguez, que ya fue concursante de 'Supervivientes' en 2020 y sabe bien lo que es competir en esta isla, empezada a saludar a todos los compañeros de su hija y les dedicaba unas esperanzadas palabras.

Alma Bollo no perdía la oportunidad e iba corriendo a abrazarla y saltaba muy emocionada por su presencia. Y es que cualquier visita en el concurso suele ser celebrada con mucha pasión entre los concursantes aunque no sean de su familia.

Adara se reencuentra con su madre Elena Rodríguez después de tres meses en el programa Supervivientes. Twitter Twitter

Elena Rodríguez le da un emotivo mensaje a Asraf

Elena se acercaba emocionada y excitada a uno de los compañeros más importantes y que más ha apoyado a su hija en el programa: Asraf Beno. Esta dejaba de lado a su hija Adara para transmitirle un cariñoso mensaje de su pareja, Isa Pantoja: "Un súper abrazo de Isa, no puede estar más orgullosa de ti". Y, segundos después, Elena le daba un emotivo mensaje dejándolo llorando: "No sabes la de veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte”. Este al mismo tiempo le confesaba que su hija Adara le ha hablado lo maravillosa y fantástica madre que tiene.

Después, continuó con las presentaciones de los demás concursantes del programa y esta vez se dirigió al influencer Jonan, el concursante vegano de 'Supervivientes', a Bosco, que acaba de liarla con su fallo en las nominaciones, y a Artúr, que ha vivido su cita con Adara. A todos ellos le dio las gracias por los buenos compañeros que son y por lo bien que han estado tratando y cuidando a su hija durante todo el programa. Los tres al igual que Asraf se emocionaron al escuchar sus maravillosas palabras.