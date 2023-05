Aunque todos sabemos que Isa Pantoja y su novio, Asraf Beno, están de lo más enamorados, no son de esas parejas que lo vayan pregonando a los cuatro vientos. Con el bodorrio que están preparando ya nos lo están dejando más que claro, pero siempre nos gusta verles presumir de amor, como ha ocurrido esta vez, en la que Isa no sólo ha dejado patente que está muy enamorada, sino que además está muy orgullosa de su chico, que actualmente está concursando en 'Supervivientes', y donde no sólo está luchando contra el hambre, el frío o la falta de higiene, sino también contra las acusaciones y hasta los insultos de sus compañeros.

La mala relación con algunos de ellos hizo que incluso saliera nominado en la gala de la pasada semana, y esa ha sido su verdadera prueba de fuego, porque de los cinco nominados de la semana, él fue el único que se salvó con el apoyo de los votos del público, algo que le hizo saltar de alegría... y consiguió hacer llorar a Isa Pantoja en sus redes sociales, aunque de emoción, y es que la colaboradora, que a veces acude al plató a apoyar a su prometido, ese día estaba viéndolo desde casa mientras hacía un directo en Instagram, y su reacción no tuvo precio:

This content is imported from TikTok. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre lágrimas e hipo, Isa no podía parar de llorar de la alegría, y es que la salvación de Asraf le ha consumado ya como uno de los favoritos entre todos sus competidores: "No me lo creo... no me lo creo...", repetía la hija de Isabel Pantoja. "Yo con esto ya he ganado", añadía mientras daba también las gracias a todos los que han apoyado con sus votos a Asraf.

Asraf Beno, salvado de la nominación en Supervivientes 2023 Mediaset

Isa Pantoja pide salvar a Jonan Wiergo en Supervivientes

La colaboradora ha visto su sueño cumplido con la salvación de su novio tras las nominaciones, pero se ha propuesto otro objetivo, y, saliéndose de la norma, ahora ha pedido también el apoyo para Jonan Wiergo a pesar de que sea la competencia de su chico: "Asraf esta haciendo un concursazo, y como superviviente ni os digo. Apoyo a Jonan en esta salvación y me importa cero que sea rival de Asraf, porque prefiero que llegue lo mas lejos posible con personas que le hacen la vida más fácil allí", dejaba claro en su cuenta de Twitter.