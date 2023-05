El mundo es un pañuelo y en MasterChef es muy usual que se reencuentren caras. El cantante y jurado de 'Cover Night', Miguel Bosé ha visitado la cocina de Jordi, Samantha y Pepe. Aunque esta no ha sido su primera vez en el talent culinario. Justamente en la tercera temporada, en una prueba por equipos los aspirantes cocinaron para él y su equipo en la gira Amo Tour. En su primera visita a los fogones, Bosé se ha reencontrado con una cara familiar: una participante de la undécima edición. "Yo a ti te conozco de mi serie", ha dicho el artista señalando a Claudia, que interpreta a Elsa Martinelli en la serie 'Bosé' sobre su vida.

A pesar de la confianza y de que se conocían mutuamente, eso no ha impedido que los jueves y el cantante hayan valorado el plato de Claudia como se merecía. Los aspirantes debían cocinar un plato libre con las verduras como grandes protagonistas y utilizando una técnica de vanguardia. La italiana tenía una idea que finalmente no ha podido llevar a cabo y ha presentado un plato que apenas constaba de una patata y que no tenía nivel ni para 'Masterchef Junior'.

El terrible plato de Claudia en 'Masterchef'

El jurado se lo tomó a broma. "Entendiendo que es un plato con mucho trabajo... ¿Cómo has repartido el tiempo para que todo te salga bien?", ha bromeado Jordi Cruz, a quien sus compañeros han seguido el juego. "Eso, cuéntanos un poco", ha pedido Samantha Vallejo-Nágera a la actriz. "¿Cómo has gestionado el tiempo?", ha querido saber Pepe Rodríguez, en tono jocoso.

Miguel Bosé, que pensaba que se lo estaban diciendo de verdad, no paró de poner caras de incredulidad, hasta que se giró a Pepe y le dijo: "Es de coña, ¿verdad?". "¿Quién quieres que pruebe tu plato? ¿Miguel?", ha sugerido Cruz, aunque el cantante se ha negado: "No, no me hace falta. Las patatas cocidas las he probado así de veces". "Yo tenía una idea en la cabeza y de repente se me ha caído todo al final", ha asegurado Claudia, antes de que Jordi le diese un ultimátum: "Espero que haya sido un bloqueo. Como en la siguiente prueba [de eliminación], que estarás ahí, lo hagas así...".