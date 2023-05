Manuel Cortés está demostrando que puede hacer un gran concurso en 'Supervivientes' y, de momento, ha conseguido pasar del ecuador del reality sin haber estado nominado ni una sola vez. Sin embargo, no todo están siendo grandes noticias para el hijo del fallecido Chiquetete y Raquel Bollo, y es que, tras sus polémicos enfrentamientos con Asraf y su tenso reencuentro con su prima Isa Pantoja, este domingo ha dado a todos un susto durante la emisión de 'Conexión Honduras' por culpa de un problema de salud que le ha obligado a ausentarse de la prueba de recompensa.

Era la presentadora Laura Madrueño la que anunciaba que, efectivamente, faltaba Manuel, que estaba siendo atendido por los servicios médicos del programa. Rápidamente, la cámara enfocaba a la madre de Manuel, que con preocupación y mucha atención miraba desde el plató la pantalla para ver si daban algún detalle más, pero todos quisieron quitarle hierro al asunto al comunicarle que estaba todo 'ok' tras pasar por la consulta del doctor: "Raquel, tranquila porque tu hijo está bien, ya está con los demás en la playa, tuvo una indisposición intestinal, pero ya está recuperado", le explicaba Ion Aramendi. "Diego simplemente le ha sustituido", añadía, para después dejar claro que la situación no había alterado nada, pues a pesar de ese cambio de última hora en la prueba de recompensa, Diego seguía "jugándose la expulsión con Artur y Jaime".

Mediaset

Manuel, finalmente, reaparecía en el grupo con sus compañeros, sobre todo para la tranquilidad de su madre y explicaba cómo había sido esa visita al médico, gracias a la que ya se iba recuperando: "Estoy un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros, porque disfruto mucho de estos días, y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios, y al equipo magnífico que hay aquí, se ha solventado rápido", explicaba antes de añadir: "No me quiero ir de aquí ni con agua fría, así que muy bien".