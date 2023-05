Gema López desvela su verdadera opinión sobre su compañero José Antonio Avilés en 'Sálvame'. Los colaboradores del programa de Telecinco hablaban sobre el posible nuevo romance de Anabel Pantoja y tenían opiniones opuestas lo que ha hecho que comenzaran las palabras cruzadas y las críticas mutuas revelando una tensión latente entre ambos. Cuando creía que tenía el micrófono cerrado, Gema López, una de las colaboradoras con más estilo del programa, hacía un comentario sobre Avilés que ha dejado clara cuál es su opinión profesional sobre su compañero.

Las duras palabras de Gema López hacia José Antonio Avilés en 'Sálvame'

En un momento de descuido, el sonido filtrado ha dejado al descubierto las palabras de Gema López en 'Sálvame' cuestionando el estilo de trabajo de su compañero. "A mí este periodista de redes sociales me pone muy nerviosa, no me gusta. Así te lo digo", comentó la periodista. Sus palabras no solo han sido escuchadas por los presentes en el plató sino también por los espectadores desde su casa, generando sorpresa y especulaciones en redes.

Mediaset

Aunque Gema López creía que nadie la había escuchado, se ha descubierto que María Patiño sí ha tenido conocimiento de sus comentarios sobre la prueba aportada por Avilés. La presentadora no ha dudado en compartir sus opiniones con el colaborador, expresando su incredulidad hacia la evidencia presentada sobre el supuesto interés romántico de Anabel Pantoja. La postura de la presentadora parecía poner en duda la fuerza y contundencia de la prueba sugiriendo que podría no ser suficientemente convincente como prueba de un nuevo amor de la sobrina de Isabel Pantoja.

Además del intenso drama que ha rodeado a Gema López en 'Sálvame' tras su comentario sobre Avilés, han surgido rumores sobre la posibilidad de su regreso a Antena 3 una vez que el programa llegue a su fin. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, fuentes cercanas a la colaboradora sugieren que podría haber conversaciones en marcha para explorar una futura colaboración en la cadena.