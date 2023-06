Tras la marcha de Rafa Castaño y Orestes Barbero, creíamos que 'Pasapalabra' se quedaría un poco "huérfano", pero el programa ha conseguido atrapar de nuevo con concursantes igual de carismáticos. Entre ellos, Moisés Laguardia es un veterano participante del programa. El riojano ha participado en este concurso hasta cuatro veces antes de regresar este 2023 y, en total, en todas ellas ha sumado más de 42.000 euros. Su ilusión en esta nueva etapa sería hacerse con el preciado bote pero, por el momento, disfruta de cada edición superada. De hecho, el pasado martes 30 de mayo demostró su espontaneidad celebrando con una sardana una espectacular ronda de respuestas necesaria para remontar El Rosco.

Sin embargo, toda esta alegría podría haberse visto truncada hace tan solo unas semanas, puesto que un motivo de peso podría haber impedido su vuelta a 'Pasapalabra'. Unos minutos antes de comenzar El Rosco del miércoles 31 de mayo, Moisés pidió a Roberto Leal hacer una declaración en la que este Licenciado en Economía agradecía su labor a sus médicos, aclarando a continuación el motivo por el cual su actuación ha sido clave para que él estuviese en el plató.

La enfermedad que podría haber dejado a Moisés fuera de 'Pasapalabra'

Moisés explicó con alegría y alivio su agradecimiento a su médico de cabecera y a su dermatólogo, a quienes aludía como fanes del programa y que, por tanto, estarían viéndolo. A ellos iban dirigidas unas sinceras palabras, en la que explicaba que su intervención había sido la causa que había hecho posible su regreso a 'Pasapalabra' por quinta vez.

"Quiero, si me permites, mandar saludos a mi médico de cabecera, Gonzalo, que espero verle pronto, pero en los tableros de ajedrez, no en su consulta. Y también a mi dermatólogo, el doctor Del Olmo, porque es uno de los principales culpables de esté yo aquí". El concursante aclaró a continuación qué enfermedad han tenido que tratar y, cuya dura presencia en los últimos meses casi pone en peligro su participación en 'Pasapalabra. "A principios de 2023 he tenido un brote muy serio de dermatitis atópica. Lo he pasado muy mal estos primeros meses. Gracias a su tratamiento estoy pudiendo volver a hacer vida normal y, entre otras cosas, venir aquí".