La llegada de Alexia Rivas y Ana María Aldón en Honduras como fantasmas del pasado de este Supervivientes 2023 ha provocado todo un terremoto. Además del shock que supuso a los supervivientes ver cómo llegaban dos nuevas personas a la playa hasta que conocieron que no estaban para concursar, y las peleas de Ana María por no querer compartir su kit de pesca, Alexia protagonizaba el primer gran enfrentamiento con los concursantes y lo hacía con Alma Bollo por motivo de Asraf.

Todo empezaba cuando Artùr hacía acopio de almendras, un bien escaso en la playa de Cayo Paloma, lo que Asraf le afeaba criticando que nadie estaba comiendo y que tenía que compartir con el resto, algo que él no quería. Tras unos minutos hablando del tema, Alma intervenía explicando que estaban hablando de dos cosas distintas y criticando a Asraf querer darle la vuelta al tema: "en mi cara no lo vas a hacer". Una acusación que hacía que el novio de Isa Pantoja dejara el tema y se fuera.

Telecinco

Pero la cosa no quedaba así ya que Alexia Rivas se metía en la conversación apoyando a Asraf y diciendo que tenía toda la razón. "¿Pero Asraf no tiene derecho a decir lo que piensa?", le preguntaba a Alma a lo que ella negaba que nadie le echara en cara dar su opinión. "¿No te estás das dando cuenta de que sois tres personas atacándole?", preguntaba la periodista, lo que hacía que Alma estallara y una sonora reacción de Adara que estaba cumpliendo su penitencia de 24 horas sin hablar. "Ya es alucinante, la papeleta que queréis vender viniendo ya desde España...", contestaba Alma.

Evidentemente esta insinuación no le gustaba nada a Alexia que pedía explicaciones a la concursante: "yo no soy amiga de Asraf, le he visto dos veces en mi vida, y tampoco soy amiga de su novia, Isa es una conocida a la que tengo mucho cariño", aclaraba. "Ya no es lo que dices, es la forma en la que lo dices", añadía.

La situación hacía romperse a Alexia por verse atacada, refugiándose en Artùr, Asraf y Ana María, mientras que Alma se confesaba con Adara y Jonan: "Estoy ya cansadita... 'tres personas atacando al pobre de Asraf', ¿qué pobre?".