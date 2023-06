Isa Pantoja llora por la actitud de su novio, Asraf Beno, en 'Supervivientes'. Están siendo unos días complicados para el prometido de la hija de Isabel Pantoja que ha visto cómo sus compañeros en Honduras arremeten contra él por lo que hace fuera de cámaras y la joven no pudo estar en la última gala de este jueves 1 de junio por unos problemas de salud como ella misma explicó en su perfil de Instagram. "He tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar... No tiene nada que ver con el estrés de estos días. Lo fui alargando por centrarme mucho en 'SV' y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado en la cara así que cuando vaya y sepa algo ya os informaré" explicaba en sus redes sociales. Y es que Isa Pantoja es la mejor defensora de su chico y le ha defendido de los ataques de Diego Pérez.

Isa Pantoja se emociona con Asraf en 'Supervivientes': "Estoy llorando de alegría"

Isa Pantoja, que prepara su boda para septiembre en Madrid, vio la última gala de 'Supervivientes' desde su casa en El Puerto de Santa María, Cádiz, y utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su alegría por la victoria de Asraf Beno en la prueba de líder lo que significaba que se libraba de las nominaciones. Entre lágrimas, la hija de Isabel Pantoja dedicaba unas palabras a las personas que, como ella, apoyan el concurso del modelo. "Me tengo que poner un filtro porque tengo la cara fatal por todo pero quería daros las gracias porque estoy llorando de alegría que conste, de felicidad porque hemos concentrado toda nuestra energía en que Asraf sea líder y lo ha conseguido", dijo muy emocionada.

@isapantojam Instagram

Isa Pantoja, que no es la primera vez que llora por su novio en el concurso, continuó con sus palabras de ánimo para Asraf Beno en 'Supervivientes'. "Estaba yo aquí abajo y de repente me he venido súper arriba con esto y él también. Pensaba que después de la Palapa tan dura que ha tenido el ánimo imaginaros y no ha sacado fuerzas y lo ha conseguido. Millones de gracias también por mandarle esas buenas vibras y chicos tenemos una semana más a Asraf allí en Cayos Cochinos. Es un superviviente de 10 y merece llegar a la final y merece ganar", dijo.