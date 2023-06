‘Supervivientes' siempre organiza pruebas que ponen a prueba a sus concursantes con retos, desafíos en los que tienen que ver las emociones y otras pruebas. Este caso, el reto fue la mesa de las tentaciones que consistía en ofrecer importantes recompensas de comida a los concursantes a cambio de un pequeño sacrificio. Uno de los protagonistas fue Asraf Beno que no estaba teniendo buena semana por todos los problemas y críticas que había tenido con sus compañeros. Le propusieron comerse un enorme kebap si usaba un taparrabos durante toda la semana. Al principio se lo estuvo pensando pero en los Cayos Cochinos la comida escasea y no ha podido resistirse a tener una oportunidad así y aceptar el reto. Pero esto fue el comienzo de otra de las sorpresas que nos tenía preparadas el popular reality.

Telecinco

El divertido reto de Ion Aramendi

Ion Aramendi, el presentador de 'Supervivientes', se convirtió en otro de los protagonistas del concurso y eso que no está en Honduras. Fue retado la semana pasada por Carlos Sobera para que se pusiera en plató el mismo atuendo que había estado llevando Asraf. Al principio del programa, Ion ya había empezado a bromar con el taparrabos: "El taparrabos de la noche de bodas de Kiko Matamoros es el que me voy a poner yo", ha comentado con tono gracioso en plató.

En mitad de la gala, entre aplausos ha entrado con una sábana rodeada en la cintura: "Carlos Sobera, aquí estoy", decía Ion. Todos los colaboradores y el público comenzaron a gritar: 'Quítatelo'. Y no lo dudo: se quitó la sábana para mostrar cómo le quedaba el look que el novio de Isa Pantoja, Asraf Beno, ha estado luciendo toda la última semana en la isla. Se ganó el aplauso de todos y es que Ion demuestra que no se corta con nada, aunque se dejó el pantalón debajo.

Getty Images

Otro momento de la noche lo protagonizaron Ion y Kiko Matamoros, que estaba en el debate a pesar de haberse casado un par de días antes. Aunque, eso sí, el gran protagonista fue Manuel Cortés que tuvo que abandonar la isla por problemas de salud y regresar a España. Después de un largo tiempo de ausencia, su vuelta ha generado gran expectación y emoción entre los seguidores del programa. Manuel Cortés estaba en el debate y fue recibido con entusiasmo por parte del público y de todos sus seres queridos. Su presencia generó también polémica por las acusaciones de su madre Raquel Bollo a Isa P.