La vuelta a España de Manuel Cortés tras su eliminación por problemas médicos no ha estado exenta de polémica, y ni siquiera su paso por un hospital en España le ha mermado las ganas de enfrentarse a todos en el plató de 'Supervivientes'. Pero, sin duda, quien más ha echado leña al fuego en las últimas horas ha sido precisamente su madre, Raquel Bollo. A pesar de que la noche ya prometía tensiones entre primos, la colaboradora no podía evitar entrar al trapo para defender a su hijo hasta las últimas consecuencias, y en un momento de la noche dejaba caer una acusación muy grave sobre la que fuera su sobrina que dejaba a todos muy sorprendidos, pues nadie se la esperaba, y es que Bollo acusaba a Isa Pantoja de haberse "cargado" el concurso de su hijo.



La trifulca llegaba tras semanas de pullas entre ex tía y ex sobrina, y, tras su vuelta a España, Manuel afeaba a Isa no haber estado a la altura como prima: "¡Qué poco me conoces! Cómo se nota que somos primos, pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", señalaba. Isa estallaba: "A mí no puedes reprocharme eso porque yo también te he necesitado en algunos momentos y te has postulado al lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño", respondía ella, dejando claro que hay cierto resquemor.

Mediaset

Aún así, y con la pulla ya tirada, Isa intentaba evitar el conflicto: "Creo que hay temas muy feos que no hay que tocar porque es absurdo y no se puede hablar realmente bien. Esto no es nuestra vida personal, es un concurso». Raquel enfrente de ella, saltaba: "Pues no las saques desde el minuto uno, que eres muy lista", señalaba. La intención de Manuel de defenderse era obvia, pero su madre le frenaba los pies: "Manuel, para, porque no has visto nada y ella cree que yo te lo he contado. No has visto nada. Ella, desde primera hora, ha sacado a la familia".

Mediaset

Raquel, dolida con las palabras de Isa, sacaba a colación la vez que Isa criticó la actitud que había tomado Manuel con Asraf durante el concurso, y aunque parecía que todo había quedado zanjado en el reencuentro que protagonizaban en Honduras semanas antes, estaba claro que todo estaba enquistado: "Ella dijo 'uy lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no'. ¡Ahí se cargó tu concurso ella!", acusó Raquel duramente a Isa entre los abucheos del público, y es que nadie entendía nada, pues la salida de Manuel ha sido por una baja médica, y no por las votaciones del público. La hija de Isabel Pantoja seguía en sus trece de no entrar en el conflicto, tampoco tras esa grave acusación, y se mantenía en querer ser "respetuosa", pero eso a Raquel no le valía: "Todo lo respetuosa que no has sido conmigo", volvía ella a la carga. "No le estás haciendo ningún favor a tu hijo", respondía Isa.

Sin duda, un enfrentamiento al que estamos seguro de que aún le quedan capítulos...