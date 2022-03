Yo nunca seguirá repasando la vida de los adolescentes durante dos temporadas más

Netflix ha confirmado que la tercera tanda se podrá ver en el verano de 2022

La cuarta temporada será la última de la serie

Las mejores series de adolescentes de Netflix



Las series de Netflix siempre son un atractivo en nuestro tiempo de ocio. Desde las más oscuras a las mejores comedias, el catálogo de la plataforma siempre tiene la opción perfecta, sea cual sea nuestro estado de ánimo. Pero a veces encontramos alguna propuesta especialmente luminosa que, una vez la empiezas, te engancha irremediablemente por el atractivo de sus personajes o lo emocionante de su historia.

Esto es lo que ocurre con Yo nunca, una ficción que refleja de forma muy realista e incluso enternecedora la vida de los adolescentes de un modo más próximo a sus vivencias de lo que hemos podido ver en otras series como Por trece razones o Euphoria. Esta parece una preocupación habitual en Mindy Kaling, la cocreadora de la serie junto a Lang Fisher. En otro de sus estrenos recientes, La vida sexual de las universitarias (HBO Max), el retrato generacional es lo más fidedigno posible, alzándose como una digna sucesora de Girls.



Yo nunca: Netflix estrena la temporada 3 este verano

La ficción, que ya cuenta con dos tandas de 10 episodios cada una, ampliará las historias de Debi, Paxton y los demás en una tercera entrega cuyos capítulos verán la luz en el verano de 2022. Así nos lo hicieron saber varios de los implicados en el proyecto, como Darren Barnet (Paxton) mediante su cuenta de Instagram. La publicación, firmada por Kaling y Fisher, enuncia: "Tenemos algunas noticias para vosotros. La tercera temporada de Yo, Nunca se estrenará este verano. Además hemos sido renovados por una cuarta y última temporada, por la que estamos muy emocionados".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Yo nunca: el final llegará en la temporada 4



A través de una sencilla publicación en redes, Netflix ha confirmado a todos los fanes de Yo nunca una noticia que es al mismo tiempo buena y mala. La ficción alcanzará la temporada 4 pero, para disgusto de sus seguidores, esta será la última sobre la evolución y crecimiento de nuestra adolescente estadounidense de origen indio favorita, sus amigos y su particular entorno.



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io