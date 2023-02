Netflix no para su producción de películas y series en ningún momento. Sus proyectos, de múltiples géneros y nacionalidades, se suceden en rodajes, procesos de postproducción y estrenos. Por eso ya no nos sorprende que cada poco tiempo se anuncie una fecha de estreno el comienzo o final de un rodaje amparado por la plataforma. El último ejemplo es el de la película Eres tú, la nueva comedia romántica española que verá la luz en el proveedor de streaming el viernes 3 de marzo.

La película cuenta la historia de Javier, un joven que ha crecido con un don de clarividencia de aplicación muy especial. No es que pueda ver cualquier futuro, sino más bien el que le espera con una posible pareja. La cuestión es que la forma de percibir hacia dónde conduciría esa relación es a través de un beso.

Este es el punto de partida de Eres tú, el segundo filme de Alauda Ruíz de Azúa, la directora y guionista de Cinco lobitos, su ópera prima. Para este nuevo largometraje ha cambiado drama por comedia en un intento de aprender a narrar de otra manera "esta fábula local y generacional para una audiencia global", tal como declaró a Variety. La historia, en esta ocasión, surge del guion de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que firman así su segunda película para Netflix tras Amor de madre, que llega a la plataforma el próximo 29 de abril.

Eres tú: sinopsis y reparto de la nueva comedia española de Netflix

Javier (Álvaro Cervantes), a los 16 años besó por primera vez a una chica. Entonces descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Con tan sólo un primer beso, es capaz de ver el futuro de esa relación. Esto podría parecer un talento perfecto, pues le ayuda a no malgastar su tiempo y el de ninguna chica en un romance condenado al fracaso. Pero también entraña algunas complicaciones. Su don se convierte en un problema cuando en una noche de fiesta besa a Lucía (Silvia Alonso), la novia de su mejor amigo.

Esta comedia romántica, urbana y diferente, producida por Zeta Studios con Paloma Molina y Miriam Rodríguez al frente de la producción ejecutiva tiene un reparto lleno de rostros televisivos. Entre ellos, además de Álvaro Cervantes (El tiempo que te doy, Loco por ella) y Silvia Alonso (Fuerza de paz, Instinto), también destacan Gorka Otxoa (Un asunto privado, Paraíso), Susana Abaitua (Patria, Sé quién eres) y Pilar Castro (Sin novedad, Alguien tiene que morir).